Чемпионат Европы20 июня 2024, 18:29 |
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ФОТО. Стал известен игрок матча Словения – Сербия
Лучшим признан Жан Карничник
20 июня 2024, 18:29 |
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УЕФА определила лучшего игрока матча второго тура Евро-2024 Словения – Сербия (ничья 1:1). Им стал правый защитник сборной Словении Жан Карничник.
Именно он открыл счет в матче на 69-й минуте. Для 29-летнего защитника словенского «Целе» это второй в карьере гол за национальную сборную в 30 матчах и первый – на чемпионатах Европы. Он дебютировал за сборную Словении в 2021 году.
Žan Karničnik 🌟@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/DN5pSLPGnR— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 20, 2024
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