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  4. ФОТО. Стал известен игрок матча Словения – Сербия
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 18:29 |
267
0

ФОТО. Стал известен игрок матча Словения – Сербия

Лучшим признан Жан Карничник

20 июня 2024, 18:29 |
267
0
ФОТО. Стал известен игрок матча Словения – Сербия
Getty Images/Global Images Ukraine

УЕФА определила лучшего игрока матча второго тура Евро-2024 Словения – Сербия (ничья 1:1). Им стал правый защитник сборной Словении Жан Карничник.

Именно он открыл счет в матче на 69-й минуте. Для 29-летнего защитника словенского «Целе» это второй в карьере гол за национальную сборную в 30 матчах и первый – на чемпионатах Европы. Он дебютировал за сборную Словении в 2021 году.

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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