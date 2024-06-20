ФОТО. Стал известен игрок матча Словения – Сербия

УЕФА определила лучшего игрока матча второго тура Евро-2024 Словения – Сербия (ничья 1:1). Им стал правый защитник сборной Словении Жан Карничник.

Именно он открыл счет в матче на 69-й минуте. Для 29-летнего защитника словенского «Целе» это второй в карьере гол за национальную сборную в 30 матчах и первый – на чемпионатах Европы. Он дебютировал за сборную Словении в 2021 году.