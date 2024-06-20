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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 17:47 | Обновлено 20 июня 2024, 18:27
491
0

ВИДЕО. Словения открыла счет в матче с Сербией

Гол на счету Жана Карничника

20 июня 2024, 17:47 | Обновлено 20 июня 2024, 18:27
491
0
ВИДЕО. Словения открыла счет в матче с Сербией
Getty Images/Global Images Ukraine

На 69-й минуте сборная Словении открыла счет в матче второго тура Евро-2024 в группе С против Сербии. Гол на счету флангового защитника «Целе» Жана Карничника.

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ВИДЕО. Словения – Сербия – 1:0. Карничник, 69-я минута

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Олег Дидух
Олег Дидух Sport.ua
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