Чемпионат Европы20 июня 2024, 17:47 | Обновлено 20 июня 2024, 18:27
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ВИДЕО. Словения открыла счет в матче с Сербией
Гол на счету Жана Карничника
20 июня 2024, 17:47 | Обновлено 20 июня 2024, 18:27
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На 69-й минуте сборная Словении открыла счет в матче второго тура Евро-2024 в группе С против Сербии. Гол на счету флангового защитника «Целе» Жана Карничника.
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ВИДЕО. Словения – Сербия – 1:0. Карничник, 69-я минута
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