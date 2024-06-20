ВИДЕО. Словения открыла счет в матче с Сербией

На 69-й минуте сборная Словении открыла счет в матче второго тура Евро-2024 в группе С против Сербии. Гол на счету флангового защитника «Целе» Жана Карничника.

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ВИДЕО. Словения – Сербия – 1:0. Карничник, 69-я минута