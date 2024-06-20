Снигур проиграла Марино на пути в 1/4 финала в Илкли

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) завершила выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

В 1/4 финала украинка проиграла Ребекке Марино из Канады (№144 WTA).

Илкли. 1/4 финала

Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 3:6

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз.

В следующем раунде Марино сыграет с Кимберли Биррелл (№136 WTA) или Сонай Картал (№275 WTA).

Это был второй матч за день для Снигур, ранее она обыграла Майю Джойнт.