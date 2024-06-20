ITF20 июня 2024, 17:50 | Обновлено 20 июня 2024, 18:02
288
2
Снигур проиграла Марино на пути в 1/4 финала в Илкли
Дарья уступила в двух сетах
20 июня 2024, 17:50 | Обновлено 20 июня 2024, 18:02
288
2
Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) завершила выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.
В 1/4 финала украинка проиграла Ребекке Марино из Канады (№144 WTA).
Илкли. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 3:6
Это была 3-я встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз.
В следующем раунде Марино сыграет с Кимберли Биррелл (№136 WTA) или Сонай Картал (№275 WTA).
Это был второй матч за день для Снигур, ранее она обыграла Майю Джойнт.
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Комментарии 2
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Королева трави, тієї, що корови їдять.
А я тут вірш про гру Снігур склав :[ він хоч лише з трьох слів (два з яких однакові), але повністю відображає суть і стратегію гри Дар'ї, яка може грати, брати подачі, створювати брекпоїнти, а потім вмить злить гейм на подачі в ноль і далі весь матч. Ось сам вірш - "Грала... Грала... Всрала!"
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