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  4. Снигур проиграла Марино на пути в 1/4 финала в Илкли
ITF
20 июня 2024, 17:50 | Обновлено 20 июня 2024, 18:02
288
2

Снигур проиграла Марино на пути в 1/4 финала в Илкли

Дарья уступила в двух сетах

20 июня 2024, 17:50 | Обновлено 20 июня 2024, 18:02
288
2
Снигур проиграла Марино на пути в 1/4 финала в Илкли
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) завершила выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

В 1/4 финала украинка проиграла Ребекке Марино из Канады (№144 WTA).

Илкли. 1/4 финала
Дарья Снигур (Украина) – Ребекка Марино (Канада) – 3:6, 3:6

Это была 3-я встреча теннисисток, украинка проиграла во второй раз.

В следующем раунде Марино сыграет с Кимберли Биррелл (№136 WTA) или Сонай Картал (№275 WTA).

Это был второй матч за день для Снигур, ранее она обыграла Майю Джойнт.

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Дарья Снигур – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Ребекка Марино ITF Илкли Дарья Снигур
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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Muskrat2
Королева трави, тієї, що корови їдять. 
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+1
sirjoga
А я тут вірш про гру Снігур склав :[ він хоч лише з трьох слів (два з яких однакові), але повністю відображає суть і стратегію гри Дар'ї, яка може грати, брати подачі, створювати брекпоїнти, а потім вмить злить гейм на подачі в ноль і далі весь матч. Ось сам вірш - "Грала... Грала... Всрала!" 
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