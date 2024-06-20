Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Снигур уверенно вышла в 1/4 финала на турнире в Илкли
ITF
20 июня 2024, 14:08 | Обновлено 20 июня 2024, 14:27
471
0

Снигур уверенно вышла в 1/4 финала на турнире в Илкли

Дарья в двух сетах разобралась с Майей Джойнт из Австралии

20 июня 2024, 14:08 | Обновлено 20 июня 2024, 14:27
471
0
Снигур уверенно вышла в 1/4 финала на турнире в Илкли
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) продолжила победные выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

Во втором раунде пятая сеяная украинка разобралась с Майей Джойнт из Австралии (№179 WTA).

Илкли. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) – 6:4, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет с Ребеккой Марино из Канады (№144 WTA).

По теме:
Дарья Снигур – Майя Джойнт. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Снигур стартовала в Илкли с победы, Байндл проиграла
Катерина Байндл – Джессика Понше. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ITF Илкли Дарья Снигур Майя Джойнт
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

КАЛИНИНА: «Трава – не мое покрытие. При всем уважении, у нас мало времени»
Теннис | 19 июня 2024, 22:51 0
КАЛИНИНА: «Трава – не мое покрытие. При всем уважении, у нас мало времени»
КАЛИНИНА: «Трава – не мое покрытие. При всем уважении, у нас мало времени»

Ангелина прокомментировала победу над Кэти Бултер в 1/16 финала турнира в Бирмингеме

Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Футбол | 20 июня 2024, 11:00 7
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро

Следующий матч украинская команда сыграет против Словакии

Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Футбол | 20.06.2024, 07:18
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Обнародован рейтинг лучших украинских футболистов в истории. Кто лидер?
Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии
Футбол | 20.06.2024, 00:03
Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии
Легенда Динамо назвал причину поражения сборной Украины от Румынии
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 20.06.2024, 08:18
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 62
Футбол
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
18.06.2024, 23:55 16
Футбол
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
19.06.2024, 15:01 8
Бокс
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 16
Бокс
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
18.06.2024, 13:39 8
Футбол
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
18.06.2024, 20:05 149
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 86
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем