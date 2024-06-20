ITF20 июня 2024, 14:08 | Обновлено 20 июня 2024, 14:27
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Снигур уверенно вышла в 1/4 финала на турнире в Илкли
Дарья в двух сетах разобралась с Майей Джойнт из Австралии
20 июня 2024, 14:08 | Обновлено 20 июня 2024, 14:27
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Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) продолжила победные выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.
Во втором раунде пятая сеяная украинка разобралась с Майей Джойнт из Австралии (№179 WTA).
Илкли. Второй круг
Дарья Снигур (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) – 6:4, 6:2
Это была 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде Снигур сыграет с Ребеккой Марино из Канады (№144 WTA).
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