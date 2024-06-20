Снигур уверенно вышла в 1/4 финала на турнире в Илкли

Украинская теннисистка Дарья Снигур (№128 WTA) продолжила победные выступления на травяном турнире ITF W100 в Илкли.

Во втором раунде пятая сеяная украинка разобралась с Майей Джойнт из Австралии (№179 WTA).

Илкли. Второй круг

Дарья Снигур (Украина) – Майя Джойнт (Австралия) – 6:4, 6:2

Это была 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде Снигур сыграет с Ребеккой Марино из Канады (№144 WTA).