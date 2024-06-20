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  4. Рустам ХУДЖАМОВ: «Результат матча с Румынией не повторится»
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 17:54 |
880
5

Рустам ХУДЖАМОВ: «Результат матча с Румынией не повторится»

Тренер вратарей сборной Украины – о матче против Словакии

20 июня 2024, 17:54 |
880
5
Рустам ХУДЖАМОВ: «Результат матча с Румынией не повторится»
Instagram. Рустам Худжамов

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о подготовке команды к матчу второго тура Евро-2024 против Словакии (21 июня, 16:00):

«Хочу, во-первых, поблагодарить болельщиков, которые были на стадионе, которые за нас переживали везде – в окопах, блиндажах, воинских частях, просто дома перед телевизорами. Хочу поблагодарить за то, что мы имеем возможность здесь быть, сидеть спокойно разговаривать под светом софитов и доносить свои мысли до зрителей.

Я уверен в том, что такая ситуация, которая сложилась с тем результатом, уже не повторится. Я не буду просить прощения, потому что каждая команда может ошибиться, каждый человек может ошибиться. Думаю, что вместо того, чтобы извиняться, лучше скажу, что мы, тренерский штаб, будем настраивать так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак».

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Рустам Худжамов сборная Украины по футболу Евро-2024 сборная Словакии по футболу Румыния - Украина Словакия - Украина
Олег Дидух Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 5
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Allegro_Barbaro
А що завадило їх так налаштувати перед першим матчем?)
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+3
OtsoCity
Головне щоб Лунін не вийшов на поле, навіть пес патрон краще його зіграв би на воротах
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+3
Stanislav Matusevych
А так налаштувати збірну, щоб на поле вийшли 11 футболістів, а не собак, бійців чи ще когось, взагалі варіантів нема?
Ответить
+3
Pavel_i_CO
Замість Луніна - Трубін, Матвієнка - Сваток, Степаненко - Бражко.
Ответить
0
kadaad
Проиграют словакам 4:0?
Ответить
-1
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