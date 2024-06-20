Рустам ХУДЖАМОВ: «Результат матча с Румынией не повторится»

Тренер вратарей сборной Украины Рустам Худжамов рассказал о подготовке команды к матчу второго тура Евро-2024 против Словакии (21 июня, 16:00):

«Хочу, во-первых, поблагодарить болельщиков, которые были на стадионе, которые за нас переживали везде – в окопах, блиндажах, воинских частях, просто дома перед телевизорами. Хочу поблагодарить за то, что мы имеем возможность здесь быть, сидеть спокойно разговаривать под светом софитов и доносить свои мысли до зрителей.

Я уверен в том, что такая ситуация, которая сложилась с тем результатом, уже не повторится. Я не буду просить прощения, потому что каждая команда может ошибиться, каждый человек может ошибиться. Думаю, что вместо того, чтобы извиняться, лучше скажу, что мы, тренерский штаб, будем настраивать так, чтобы на поле вышли 11 голодных собак».