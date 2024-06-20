Стали известны одесские спарринг-партнеры Черноморца

В отличие от первого пришествия Романа Григорчука в одесский «Черноморец» в нынешнее межсезонье «моряки» не планируют проводить сборы за рубежом. В начале следующей недели команда выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону. Вся тренировочная работа запланирована на клубной базе в Совиньоне, где будут проводиться контрольные матчи.

Sport.ua стало известно, что в рамках домашнего сбора «Черноморец» по два раза сыграет с земляками - второлиговым «Реалом Фармой» и любительским «Титаном». С первым из соперников «моряки» встретятся через четыре дня после начала межсезонной работы, 29 июня, а затем встретятся еще и в июле. С «Титаном» же оба матча состоятся в июльские дни. Первый спарринг с любителями запланирован на 6-е число.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Черноморца» перейдет в «Буковину».