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Украина. Премьер лига
20 июня 2024, 17:27 | Обновлено 20 июня 2024, 17:28
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Стали известны одесские спарринг-партнеры Черноморца

Команда Романа Григорчука будет готовиться в родных пенатах

20 июня 2024, 17:27 | Обновлено 20 июня 2024, 17:28
110
0
Стали известны одесские спарринг-партнеры Черноморца
ФК Черноморец

В отличие от первого пришествия Романа Григорчука в одесский «Черноморец» в нынешнее межсезонье «моряки» не планируют проводить сборы за рубежом. В начале следующей недели команда выйдет из отпуска и начнет подготовку к новому сезону. Вся тренировочная работа запланирована на клубной базе в Совиньоне, где будут проводиться контрольные матчи.

Sport.ua стало известно, что в рамках домашнего сбора «Черноморец» по два раза сыграет с земляками - второлиговым «Реалом Фармой» и любительским «Титаном». С первым из соперников «моряки» встретятся через четыре дня после начала межсезонной работы, 29 июня, а затем встретятся еще и в июле. С «Титаном» же оба матча состоятся в июльские дни. Первый спарринг с любителями запланирован на 6-е число.

Ранее мы сообщали, что полузащитник «Черноморца» перейдет в «Буковину».

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Черноморец Одесса контрольные матчи УПЛ учебно-тренировочные сборы инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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