Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Вингер Черноморца перейдет в Буковину
Украина. Первая лига
17 июня 2024, 18:40 |
249
0

Вингер Черноморца перейдет в Буковину

Даниил Голуб будет играть в Первой лиге

17 июня 2024, 18:40 |
249
0
Вингер Черноморца перейдет в Буковину
ФК Черноморец. Даниил Голуб

Как стало известно Sport.ua, вингер «Черноморца» Даниил Голуб станет игроком «Буковины». Игрок переедет в Черновцы в статусе свободного агента. Соглашение будет рассчитано на три года.

Вторую часть сезона Голуб провел в «Черноморце», но не имел игровой практики.

Новый тренер «Буковины» Валерий Кривенцов лично выразил заинтересованность в работе с Голубом.

Буковинцы ставят перед собой задачу выхода в УПЛ в следующем сезоне.

По теме:
Черноморец хотел арендовать основого игрока Колоса. Клуб получил отказ
Днепр-1 хочет приобрести хавбека Александрии, игравшего за Черноморец
Бывший спортдиректор Александрии выбрал Карпаты
Буковина Черновцы Черноморец Одесса Даниил Голуб
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
Футбол | 17 июня 2024, 16:34 7
ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии

Румынская команда вышла вперед на 29-й минуте матча 1-го тура Евро-2024

Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 17 июня 2024, 14:05 66
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

Противостояние с андердогом

Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.06.2024, 18:21
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Футбол | 17.06.2024, 12:28
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Футбол | 17.06.2024, 07:19
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
16.06.2024, 10:40 3
Футбол
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
Танк уничтожил Привидение. Джервонта нокаутировал Мартина в 8-м раунде
16.06.2024, 07:23 6
Бокс
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 15
Бокс
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
16.06.2024, 00:49 1
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем