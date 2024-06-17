Украина. Первая лига17 июня 2024, 18:40 |
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Вингер Черноморца перейдет в Буковину
Даниил Голуб будет играть в Первой лиге
17 июня 2024, 18:40 |
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Как стало известно Sport.ua, вингер «Черноморца» Даниил Голуб станет игроком «Буковины». Игрок переедет в Черновцы в статусе свободного агента. Соглашение будет рассчитано на три года.
Вторую часть сезона Голуб провел в «Черноморце», но не имел игровой практики.
Новый тренер «Буковины» Валерий Кривенцов лично выразил заинтересованность в работе с Голубом.
Буковинцы ставят перед собой задачу выхода в УПЛ в следующем сезоне.
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