Вингер Черноморца перейдет в Буковину

Как стало известно Sport.ua, вингер «Черноморца» Даниил Голуб станет игроком «Буковины». Игрок переедет в Черновцы в статусе свободного агента. Соглашение будет рассчитано на три года.

Вторую часть сезона Голуб провел в «Черноморце», но не имел игровой практики.

Новый тренер «Буковины» Валерий Кривенцов лично выразил заинтересованность в работе с Голубом.

Буковинцы ставят перед собой задачу выхода в УПЛ в следующем сезоне.