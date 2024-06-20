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Италия
20 июня 2024, 17:08 |
273
0

Экс-тренер Интера и Наполи продолжит карьеру в Иране

Вальтер Маццарри будет работать с «Персеполисом»

20 июня 2024, 17:08 |
273
0
Экс-тренер Интера и Наполи продолжит карьеру в Иране
Getty Images/Global Images Ukraine. Вальтер Маццарри

Известный итальянский тренер Вальтер Ваццарри продолжит карьеру в Иране. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, Маццарри подпишет контракт с местным «Персеполисом». Это самый титулованный клуб Ирана, который 16 раз становился чемпионом страны, и в том числе является действующим чемпионом.

На посту главного тренера «Персеполиса» Маццарри заменит бразильского специалиста Омара Лосса.

Напомним, в нынешнем сезоне 62-летний Маццарри с ноября по февраль работал с «Наполи».

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Вальтер Маццарри Персеполис Джанлука Ди Марцио
Олег Дидух Источник: Джанлука Ди Марцио
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