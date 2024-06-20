Экс-тренер Интера и Наполи продолжит карьеру в Иране

Известный итальянский тренер Вальтер Ваццарри продолжит карьеру в Иране. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.

По его информации, Маццарри подпишет контракт с местным «Персеполисом». Это самый титулованный клуб Ирана, который 16 раз становился чемпионом страны, и в том числе является действующим чемпионом.

На посту главного тренера «Персеполиса» Маццарри заменит бразильского специалиста Омара Лосса.

Напомним, в нынешнем сезоне 62-летний Маццарри с ноября по февраль работал с «Наполи».