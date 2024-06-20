Экс-тренер Интера и Наполи продолжит карьеру в Иране
Вальтер Маццарри будет работать с «Персеполисом»
Известный итальянский тренер Вальтер Ваццарри продолжит карьеру в Иране. Об этом сообщает авторитетный инсайдер Джанлука Ди Марцио.
По его информации, Маццарри подпишет контракт с местным «Персеполисом». Это самый титулованный клуб Ирана, который 16 раз становился чемпионом страны, и в том числе является действующим чемпионом.
На посту главного тренера «Персеполиса» Маццарри заменит бразильского специалиста Омара Лосса.
Напомним, в нынешнем сезоне 62-летний Маццарри с ноября по февраль работал с «Наполи».
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