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  4. Алькарас поставил Евро-2024 выше своей игры в Лондоне. Что случилось?
ATP
20 июня 2024, 15:33 | Обновлено 20 июня 2024, 16:53
473
0

Алькарас поставил Евро-2024 выше своей игры в Лондоне. Что случилось?

Испанец обратился к организаторам турнира в Лондоне о переносе матча

20 июня 2024, 15:33 | Обновлено 20 июня 2024, 16:53
473
0
Алькарас поставил Евро-2024 выше своей игры в Лондоне. Что случилось?
Getty Images/Global Images Ukraine. Карлос Алькарас

Испанский теннисист Карлос Алькарас попросил оргкомитет турнира ATP 500, который сейчас проходит в Лондоне (Англия), о переносе его матча второго круга с британцем Джеком Дрейпером на более раннее время.

21-летний испанец не хочет пропустить матч футбольного чемпионата Европы 2024 между сборными Испании и Италии, который состоится в четверг, 20 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Пожелание Алькараса было учтено и его встреча с Дрейпером состоится во время дневной сессии игр, ориентировочное время начало – 15:30 по киевскому времени.

Ранее Янник Синнер поделился планами в соперничестве с Карлосом Алькарасом.

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Карлос Алькарас (теннисист) ATP Лондон Джек Дрейпер
Юрій Остроумов Источник: Eurosport
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