Алькарас поставил Евро-2024 выше своей игры в Лондоне. Что случилось?

Испанский теннисист Карлос Алькарас попросил оргкомитет турнира ATP 500, который сейчас проходит в Лондоне (Англия), о переносе его матча второго круга с британцем Джеком Дрейпером на более раннее время.

21-летний испанец не хочет пропустить матч футбольного чемпионата Европы 2024 между сборными Испании и Италии, который состоится в четверг, 20 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Пожелание Алькараса было учтено и его встреча с Дрейпером состоится во время дневной сессии игр, ориентировочное время начало – 15:30 по киевскому времени.

Ранее Янник Синнер поделился планами в соперничестве с Карлосом Алькарасом.