Во Франкфурте арестованы фанаты Англии. Известно количество и за что

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы 2024 состоится матч 2-го тура группового этапа между сборными Дании и Англии.

Игра начнется во Франкфурте в 22:00 по киевскому времени.

В преддверии поединка полиция Франкфурта арестовала трех болельщиков сборной Англии.

Сообщается, что один из арестованных попал в руки правоохранителей за бросание бутылок, второй – за оскорбление полицейского, третий – за бросок файера в полицию и хранение наркотиков.

Напомним, сборная Англии в стартовом матче на чемпионате Европы 2024 обыграла команду Сербии со счетом 1:0, а датчане сыграли вничью 1:1 с командой Словении.

Ранее полиция Германии предложила фанатам Англии альтернативу распитию пива.