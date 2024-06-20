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Англия
20 июня 2024, 15:20 | Обновлено 20 июня 2024, 16:08
579
1

Во Франкфурте арестованы фанаты Англии. Известно количество и за что

20 июня родоначальники футбола сыграют на Евро-2024 с Данией

20 июня 2024, 15:20 | Обновлено 20 июня 2024, 16:08
579
1
Во Франкфурте арестованы фанаты Англии. Известно количество и за что
Getty Images/Global Images Ukraine

В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы 2024 состоится матч 2-го тура группового этапа между сборными Дании и Англии.

Игра начнется во Франкфурте в 22:00 по киевскому времени.

В преддверии поединка полиция Франкфурта арестовала трех болельщиков сборной Англии.

Сообщается, что один из арестованных попал в руки правоохранителей за бросание бутылок, второй – за оскорбление полицейского, третий – за бросок файера в полицию и хранение наркотиков.

Напомним, сборная Англии в стартовом матче на чемпионате Европы 2024 обыграла команду Сербии со счетом 1:0, а датчане сыграли вничью 1:1 с командой Словении.

Ранее полиция Германии предложила фанатам Англии альтернативу распитию пива.

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Евро-2024 сборная Англии по футболу Дания - Англия фанаты полиция
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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FCDK8841
Игра начнется во Франкфурте в 22:00 по киевскому времени. В 19:00.
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