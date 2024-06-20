Во Франкфурте арестованы фанаты Англии. Известно количество и за что
20 июня родоначальники футбола сыграют на Евро-2024 с Данией
В четверг, 20 июня, на чемпионате Европы 2024 состоится матч 2-го тура группового этапа между сборными Дании и Англии.
Игра начнется во Франкфурте в 22:00 по киевскому времени.
В преддверии поединка полиция Франкфурта арестовала трех болельщиков сборной Англии.
Сообщается, что один из арестованных попал в руки правоохранителей за бросание бутылок, второй – за оскорбление полицейского, третий – за бросок файера в полицию и хранение наркотиков.
Напомним, сборная Англии в стартовом матче на чемпионате Европы 2024 обыграла команду Сербии со счетом 1:0, а датчане сыграли вничью 1:1 с командой Словении.
Ранее полиция Германии предложила фанатам Англии альтернативу распитию пива.
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