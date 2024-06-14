Полиция Германии предложила фанатам Англии альтернативу распитию пива
Инициатива весьма неожиданная
Полиция Германии обратилась к болельщикам сборной Англии в преддверии старта финальной части чемпионата Европы 2024.
Немецкие правоохранители попросили гостей из Британии курить каннабис, а не распивать пиво во время проведения Евро-2024. В полиции уверены, что алкоголь, имеющийся в пиве, делает болельщиков агрессивным.
Отмечается, что опасения у полиции Германии вызывают не только английские, а и сербские фанаты.
Сборная Англии в группе Евро-2024 сыграет с командами Сербии, Дании и Словении.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Sport.ua анонсирует наиболее интересные и интригующие поединки первой части чемпионата Европы
17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене