Полиция Германии предложила фанатам Англии альтернативу распитию пива

Полиция Германии обратилась к болельщикам сборной Англии в преддверии старта финальной части чемпионата Европы 2024.

Немецкие правоохранители попросили гостей из Британии курить каннабис, а не распивать пиво во время проведения Евро-2024. В полиции уверены, что алкоголь, имеющийся в пиве, делает болельщиков агрессивным.

Отмечается, что опасения у полиции Германии вызывают не только английские, а и сербские фанаты.

Сборная Англии в группе Евро-2024 сыграет с командами Сербии, Дании и Словении.