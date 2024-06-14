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Англия
14 июня 2024, 11:32 | Обновлено 14 июня 2024, 11:41
1049
3

Полиция Германии предложила фанатам Англии альтернативу распитию пива

Инициатива весьма неожиданная

14 июня 2024, 11:32 | Обновлено 14 июня 2024, 11:41
1049
3
Полиция Германии предложила фанатам Англии альтернативу распитию пива
Getty Images/Global Images Ukraine

Полиция Германии обратилась к болельщикам сборной Англии в преддверии старта финальной части чемпионата Европы 2024.

Немецкие правоохранители попросили гостей из Британии курить каннабис, а не распивать пиво во время проведения Евро-2024. В полиции уверены, что алкоголь, имеющийся в пиве, делает болельщиков агрессивным.

Отмечается, что опасения у полиции Германии вызывают не только английские, а и сербские фанаты.

Сборная Англии в группе Евро-2024 сыграет с командами Сербии, Дании и Словении.

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Юрій Остроумов Источник: Daily Mail
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Boodya
Хотів пожартувати, але побачив, що це вони й запропонували😂😂
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+2
KIEWADIM
Когда у нас уже легализують
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+1
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