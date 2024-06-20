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Украина. Премьер лига
20 июня 2024, 15:02 | Обновлено 20 июня 2024, 15:13
1102
0

Выбор сделан. Полесье назвало домашнюю арену на еврокубки

Житомирский клуб в Q2 Лиги конференций сыграет с «Олимпией» из Любляны

20 июня 2024, 15:02 | Обновлено 20 июня 2024, 15:13
1102
0
Выбор сделан. Полесье назвало домашнюю арену на еврокубки
ФК Полесье Житомир

Клуб «Полесье» уведомил о достижении договоренности с Городском стадионом имени Петра Вечерека, что в Гливице (Польша), относительно проведения там домашних матчей команды в еврокубках сезона-2024/2025.

Городской стадион имени Петра Вечерека – домашняя арена польского клуба «Пяст». Она рассчитана на 9736 мест.

Ранее сообщалось, что «Полесе» во втором раунде квалификации Лиги конференций сыграет со словенской «Олимпией». Матчи пройдут 25 июля (в Любляне) и 1 августа (на домашней для «Полесья» арене).

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Юрій Остроумов Источник: ФК Полесье
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