Выбор сделан. Полесье назвало домашнюю арену на еврокубки
Житомирский клуб в Q2 Лиги конференций сыграет с «Олимпией» из Любляны
Клуб «Полесье» уведомил о достижении договоренности с Городском стадионом имени Петра Вечерека, что в Гливице (Польша), относительно проведения там домашних матчей команды в еврокубках сезона-2024/2025.
Городской стадион имени Петра Вечерека – домашняя арена польского клуба «Пяст». Она рассчитана на 9736 мест.
Ранее сообщалось, что «Полесе» во втором раунде квалификации Лиги конференций сыграет со словенской «Олимпией». Матчи пройдут 25 июля (в Любляне) и 1 августа (на домашней для «Полесья» арене).
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