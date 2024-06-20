Словения – Сербия. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 20 июня в Мюнхене состоится матч второго тура Евро-2024 в группе С между сборными Словении и Сербии. Начало поединка – в 16:00 по Киеву.

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Стали известны стартовые составы команд на матч:

Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Черин, Стоянович, Шпорар, Шешко

Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Младенович, Лукич, Илич, Живкович, Тадич, Митрович, Влахович