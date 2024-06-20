Словения – Сербия. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют во втором туре Евро-2024
Сегодня, 20 июня в Мюнхене состоится матч второго тура Евро-2024 в группе С между сборными Словении и Сербии. Начало поединка – в 16:00 по Киеву.
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Стали известны стартовые составы команд на матч:
Словения: Облак, Янжа, Бийол, Дркушич, Карничник, Млакар, Элшник, Черин, Стоянович, Шпорар, Шешко
Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Младенович, Лукич, Илич, Живкович, Тадич, Митрович, Влахович
📋 Start-XI @nzs_si vs. @FSSrbije. ℹ#EURO2024 | #SVNSRB | #SVN | #SRB pic.twitter.com/NaBuTUHvsB— UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) June 20, 2024
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