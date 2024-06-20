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  4. Джокович обратился к сборной Сербии перед матчем со Словенией на Евро-2024
Чемпионат Европы
20 июня 2024, 14:21 | Обновлено 20 июня 2024, 14:30
146
1

Джокович обратился к сборной Сербии перед матчем со Словенией на Евро-2024

Теннисист выступил с обращением к футболистам

20 июня 2024, 14:21 | Обновлено 20 июня 2024, 14:30
146
1
Джокович обратился к сборной Сербии перед матчем со Словенией на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Сербский теннисист Новак Джокович, который еще не так давно был первым номером в мировом рейтинге, поддержал сборную Сербии, которая выступает на футбольном Евро-2024.

В четверг, 20 июня, сербская команда во 2-м туре групповой стадии турнира сыграет со сборной Словении. Начало – в 16:00 по киевскому времени.

«Я Новак Джокович, гордый болельщик сборной Сербии по футболу на чемпионате Европы в Германии. Ребята, я желаю вам много-много удачи, а также мужества. Будьте сплочёнными. Сделайте Сербию счастливой совместными усилиями. Вся нация с вами, царит большая эйфория, как и перед каждым чемпионатом Европы и мира по футболу.

Мы здесь, я лично, все мои близкие, все люди из Сербии, хотим поддержать вас и пожелать попутного ветра. Конечно, надеемся, что у вас будет больше голов, чем у других. Надеюсь, вы пройдёте как можно дальше на Евро-2024. Всего наилучшего, ребята! Вперед, Сербия!», — заявил Джокович на видео, которое опубликовал Футбольный союз Сербии.

Ка извество, что Новак Джокович провел первую тренировку после операции и хочет сыграть на Уимблдоне.

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Евро-2024 сборная Сербии по футболу Новак Джокович
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
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Андрій Заліщук
бажаю Сербії програти всі матчі всуху після сьогоднішнього проросійського перформансу
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