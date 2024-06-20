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  4. Джокович провел 1-ю тренировку после операции и хочет сыграть на Уимблдоне
Уимблдон
20 июня 2024, 12:55 | Обновлено 20 июня 2024, 12:58
171
0

Джокович провел 1-ю тренировку после операции и хочет сыграть на Уимблдоне

Сербский теннисист пытается ускорить сроки возвращения на корт

20 июня 2024, 12:55 | Обновлено 20 июня 2024, 12:58
171
0
Джокович провел 1-ю тренировку после операции и хочет сыграть на Уимблдоне
Getty Images/Global Images Ukraine. Новак Джокович

Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович сохраняет шансы сыграть на Уимблдонском турнире в этом году. Об этом сообщил комментатор Крейг Шапиро, известный в теннисном мире благодаря своим подкастам и выступлениям на ESPN.

«Надежные источники сообщают мне, что Новак впервые после операции на мениске попал в среду на корт и делает все возможное, чтобы сыграть на Уимблдоне. Посмотрим, что из этого выйдет», – сообщил Шапиро.

Ранее хирург, оперировавший серба в Париже, счел маловероятным, что Новак сможет сыграть на Уимблдоне.

Уимблдонский турнир начнется 1 июля.

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операция на колене Новак Джокович Уимблдон-2024
Владимир Клепач Источник: X (Twitter)
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