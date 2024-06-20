Джокович провел 1-ю тренировку после операции и хочет сыграть на Уимблдоне
Сербский теннисист пытается ускорить сроки возвращения на корт
Бывший лидер мирового рейтинга Новак Джокович сохраняет шансы сыграть на Уимблдонском турнире в этом году. Об этом сообщил комментатор Крейг Шапиро, известный в теннисном мире благодаря своим подкастам и выступлениям на ESPN.
«Надежные источники сообщают мне, что Новак впервые после операции на мениске попал в среду на корт и делает все возможное, чтобы сыграть на Уимблдоне. Посмотрим, что из этого выйдет», – сообщил Шапиро.
Ранее хирург, оперировавший серба в Париже, счел маловероятным, что Новак сможет сыграть на Уимблдоне.
Уимблдонский турнир начнется 1 июля.
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