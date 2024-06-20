В Партизане оценили выбор жребия в ЛЧ в пользу Динамо Киев

Спортивный директор «Партизана» Ивица Краль дал оценку результатам жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, согласно которой сербов ждут матчи с киевским «Динамо».

«Мы все знаем, насколько высок уровень квалификации Лиги чемпионов, как и каждая отдельная команда, в них участвующая. Впереди у нас всего четыре недели, но также большая мотивация показать себя в самом лучшем свете против такой команды, как «Динамо».

Завтра мы начинаем вторую часть подготовки, где до 10 июля будем соперничать с соперниками уровня Лиги чемпионов, чтобы понимать реальную картину перед началом квалификации. Мы знаем, что будет непросто, но «Партизан» — большой клуб и всегда играл такие игры лучше. О «Динамо» — клубе с традициями и исключительной команде – не стоит и говорить.

Жаль, что мы будем играть домашнюю игру без зрителей, поскольку действует штраф УЕФА с прошлого года, потому что присутствие болельщиков придает особый шарм каждому соревнованию», – признался Краль.

Как известно, поединки «Партизана» с «Динамо» состоятся вначале на поле киевлян (23/24 июля), а затем на домашней арене сербов (30/31 июля). При этом на поле «Партизана» игра будет проведена без зрителей.