Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Партизане оценили выбор жребия в ЛЧ в пользу Динамо Киев
Лига чемпионов
20 июня 2024, 14:03 | Обновлено 20 июня 2024, 14:37
491
0

В Партизане оценили выбор жребия в ЛЧ в пользу Динамо Киев

Сербский клуб ждут поединки с командой из украинской столицы

20 июня 2024, 14:03 | Обновлено 20 июня 2024, 14:37
491
0
В Партизане оценили выбор жребия в ЛЧ в пользу Динамо Киев
ФК Партизан. Ивица Краль

Спортивный директор «Партизана» Ивица Краль дал оценку результатам жеребьевки второго квалификационного раунда Лиги чемпионов, согласно которой сербов ждут матчи с киевским «Динамо».

«Мы все знаем, насколько высок уровень квалификации Лиги чемпионов, как и каждая отдельная команда, в них участвующая. Впереди у нас всего четыре недели, но также большая мотивация показать себя в самом лучшем свете против такой команды, как «Динамо».

Завтра мы начинаем вторую часть подготовки, где до 10 июля будем соперничать с соперниками уровня Лиги чемпионов, чтобы понимать реальную картину перед началом квалификации. Мы знаем, что будет непросто, но «Партизан» — большой клуб и всегда играл такие игры лучше. О «Динамо» — клубе с традициями и исключительной команде – не стоит и говорить.

Жаль, что мы будем играть домашнюю игру без зрителей, поскольку действует штраф УЕФА с прошлого года, потому что присутствие болельщиков придает особый шарм каждому соревнованию», – признался Краль.

Как известно, поединки «Партизана» с «Динамо» состоятся вначале на поле киевлян (23/24 июля), а затем на домашней арене сербов (30/31 июля). При этом на поле «Партизана» игра будет проведена без зрителей.

По теме:
Матч Q2 Лиги чемпионов между Партизаном и Динамо пройдет без болельщиков
Новичок Полесья рассказал об интересе Динамо и позиции на поле
Новый тренер Полесья оценил жеребьевку Лиги конференций
Динамо Киев Партизан Белград Нордшелланд Лига чемпионов Лига конференций
Юрій Остроумов Источник
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Футбол | 19 июня 2024, 15:20 15
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций

В швейцарском Ньоне состоялся жребий второго раунда квалификации ЛК

В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Футбол | 20 июня 2024, 09:47 29
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера

Ожидается, что ворота сборной Украины будет защищать Анатолий Трубин

Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Футбол | 20.06.2024, 11:00
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Сабо сообщил, что должна сделать Украина для выхода из группы на Евро
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Футбол | 20.06.2024, 05:20
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Довбик признался, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Футбол | 20.06.2024, 12:23
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
19.06.2024, 13:20 62
Футбол
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
Член зала боксерской славы: «Усик – отстой. Он скучный и еле победил»
19.06.2024, 11:24 16
Бокс
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
18.06.2024, 15:04 8
Футбол
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
18.06.2024, 16:08 12
Футбол
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
19.06.2024, 03:01
Бокс
У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
У Малиновского спросили о подарке Мудрика россиянке. Что думает Руслан?
19.06.2024, 14:23 24
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 34
Футбол
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
Убийственная замена. Португалия вырвала волевую победу у Чехии
18.06.2024, 23:55 16
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем