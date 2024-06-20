Пять причин, почему Испания выиграет Евро-2024

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Из всех топ-сборных, представленных на нынешнем чемпионате Европы, наиболее яркую и вразумительную игру в первом туре продемонстрировала Испания.

В стартовой игре «Фурия» разбила не кого-нибудь, а вице-чемпиона и бронзового призера двух последних Мундиалей – сборную Хорватии.

Есть отличный повод посмотреть на пиренейскую сборную под иным углом. Менее скептическим. И более положительным. Тем более, что подопечные де ла Фуэнте своей игрой дали основания считать, что нынешнее поколение «Рохи» ничуть не хуже предыдущего. Того, что мы привыкли считать «золотым».

Если нынешней сборной Испании будет сопутствовать еще и удача, она вполне может добыть чемпионскую корону Евро-2024. И для этого у нее есть пять весомых причин.

Исторические параллели с 2008 годом

Накануне Евро-2024 в Испании судачили, что на континентальное первенство «Фурия» едет со странным, мягко говоря, составом. Дескать, за бортом сборной оказались многие достойные игроки (Васкес, Порро, Пау Торрес, Маркос Льоренте, Алейш Гарсия), а «не очень достойные» (Айосе Перес, Вивиан, Фермин, Навас) получили вызов в главную команду страны.

В итоге получилось так, что в окончательном списке футболистов, которые поехали на ЧЕ-2024, представителей команд, занявших пятые-восьмые места в недавнем чемпионате Испании больше, нежели представителей топ-четверки.

Например, из одного лишь «Сосьедада» де ла Фуэнте вызвал сразу пятерых игроков.

Однако после матча против Хорватии критики в адрес «Фурии» и конкретно ее главного тренера заметно поубавилось. Наоборот, желающие начали искать истинные причины такого хода наставника сборной.

И эти причины лежат на поверхности, ведь игровое лицо «Реала» (да и «Барселоны» тоже) уже не первый сезон определяют легионеры. Поэтому де ла Фуэнте не оставалось ничего другого, как искать таланты вне состава двух испанских гегемонов. И он их нашел.

Более того, всплыла на поверхность еще одна деталь. Оказалось, что в 2008 году, когда Испания впервые после долгих десятилетий взобралась на Олимп, в составе команды Луиса Арагонеса тоже хватало относительных «ноунеймов».

В частности, Арагонес привлек тогда к первой сборной Испании футболистов из «Хетафе», «Мальорки», «Сарагосы», «Бетиса», «Атлетика» и «Валенсии». И та команда сумела в итоге стать чемпионом Европы. А чем черт не шутит, может, и нынешняя «Фурия» способна на аналогичный прорыв?

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Тренер

Чемпионат мира 2022 года стал лебединой песней не только для Луиса Энрике, но и для периода «тики-таки» в национальной сборной Испании.

«Фурия» вылетела по пенальти от Марокко, и Энрике этого не простили. Хотя проблема была не только в уже бывшем наставнике сборной. Проблема глубже. «Золотое поколение», выигравшее абсолютно все, что можно было выиграть, ушло на заслуженный отдых. А молодое поколение оказалось хоть и не менее талантливым, но не готовым тянуть нелегкое бремя фаворита.

Многих удивило, что выбор федерации футбола Испании в качестве преемника Луиса Энрике пал не на именитого специалиста, а на малоизвестного.

Луис де ла Фуэнте не может похвастаться ни звездной карьерой игрока, ни весомыми достижениями в качестве тренера. Однако он преуспел во главе молодежных и юношеских испанских сборных. В национальной ассоциации посчитали, что тренер, побеждавший с испанской молодежью, будет побеждать и с главной командой страны.

Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Поначалу выбор нового наставника «Фурии» в самой Испании был воспринят неоднозначно. А когда его команда на старте отбора Евро-2024 уступила на выезде Шотландии, эта неоднозначность превратилась в открытую неприязнь.

Однако все изменилось после того, как во главе с новым тренером сборная Испании стала победителем Лиги наций. Не самый весомый трофей, однако на нынешнем «безрыбье» и он сойдет.

А после поражения от шотландцев испанцы остальные поединки квалификации выиграли.

Новый тренер пытается перестроить игру команды на новый лад. Он понимает, что «тики-така» уже отошла в прошлое. Футбол де ла Фуэнте более прямолинейный, нежели у его предшественника. Однако, в то же время, этот футбол заточен именно под результат.

А результат пока что есть.

Отказ от холостого владения мячом

С памятного 2008 года, когда началось триумфальное шествие «Фурии» футбольными полями мира, команда практиковала стиль игры, очень напоминающий модель игры звездной «Барселоны». Тот стиль получил броское название «тики-така».

Мы все привыкли, что тогдашняя «Барса», как и тогдашняя «Роха», на голову переигрывали оппонентов в такой важной категории футбольного искусства, как владение мячом.

И пока и в «Барсе», и в испанской сборной хватало игроков мирового класса, позволявших материализовывать владения мячом не только в игровое преимущество, а и в преимущество в счете, такая модель игры «Фурии» была фактически единственно возможной.

Но все поменялось после ЧМ-2022. На катарском Мундиале Испания уже не могла воплощать владение мячом даже в игровое преимущество. И этот компонент, ранее приносивший плоды команде, теперь становился ее настоящим бичом.

Испанцы провалились на последнем чемпионате мира. И новый тренер команды Луис де ла Фуэнте обозначил новый курс. Теперь Испания заточена, прежде всего, на интенсивность. На быстрый переход от защиты в оборону. И реализацию моментов.

В поединке против сборной Хорватии испанцы впервые за долгое время уступили сопернику во владении мячом. Какие-то «скудные» 47% игрового времени они владели мячом. Это впервые с памятного финала Евро-2008 Испания проиграла оппоненту в этом игровом компоненте. Зато выиграла без вариантов у очень сильного соперника.

Стало быть, можно побеждать и другим способом.

Ориентировочный состав сборной Испании на Евро-2024

Родри/Ямал/Мората

Главной звездой нынешней сборной Испании является Родри. Если вспомнить феноменальную сборную Испании начала-середины «десятых», то, наверное, Родри – единственный из нынешнего поколения «Рохи», кто бы мог пробиться до того состава.

Игрока «МанСити», которого Гвардиола небезосновательно считает одним из лучших в мире, Луис Энрике использовал в центре защиты. Луис де ла Фуэнте использует в центре полузащиты. Как и Гвардиола.

Роль Родри в игре команды сложно переоценить. Если он будет в порядке, то Испания может порвать любого оппонента. И стартовый поединок Евро-2024 – яркое тому подтверждение.

Getty Images/Global Images Ukraine. Родри

Тем более, что Родри – отнюдь не один у поле воин. Если защитные порядки испанцев порой поддаются серьезной, но заслуженной критике – и не удивительно, ведь игроков уровня Пуйоля, Пике и Рамоса в команде сейчас нет (разве что Начо может составить конкуренцию легендам), - однако средняя линия и нападение в полном порядке.

Юный Ламал уже установил сразу несколько рекордов на нынешнем ЧЕ. Однако он не только самый юный, но и еще не по годам зрелый игрок. В пари с Родри они могут решить исход поединка.

Исход поединка может решить и Мората. Де ла Фуэнте критиковали за то, что он взял нападающего «Атлетико» на Евро. Но тренер доверился форварду, сделав его капитаном команды, и форвард не подвел своего наставника. Матч против Хорватии Альваро провел на очень высоком уровне.

Если и дальше так пойдет, то удержать эту сборную Испании будет очень проблематично.

Макгрегор что-то знает

Ну и под конец одно очень интересное наблюдение. Бывший чемпион мира UFC Конор Макгрегор поставил свыше восьмидесяти тысяч долларов (83 500) на победу сборной Испании на Евро-2024.

В случае, если ставка сыграет, ирландец получит свыше миллиона долларов (1 002 000). «Легкие деньги на победе испанцев в финале Евро-2024 на мой день рождения», - написал Конор в одной из своих соцсетей.

Наверное, что-то знает?