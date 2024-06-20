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Украина. Премьер лига
20 июня 2024, 11:30 |
1305
0

Новичок Полесья рассказал об интересе Динамо и позиции на поле

Гуцуляк рад, что перебрался в житомирскую команду

20 июня 2024, 11:30 |
1305
0
Новичок Полесья рассказал об интересе Динамо и позиции на поле
ФК Полесье. Алексей Гуцуляк

Клуб УПЛ «Полесье» объявил о переходе вингера «Днепра-1» Алексея Гуцуляка. Игрок рассказал о трансферных вариантах и любимой позиции на поле.

– Как ты впервые узнал, что тобой интересуется «Полесье»? Какими были ощущения?

– Я спокойно ко всему отношусь. Там говорили, что и у «Динамо» был интерес ко мне, и у «Полесья» – я спокойно это воспринимал. Потому что интерес может быть: кто-то кому-то сказал, и уже пустили, что это интерес. А когда уже на серьезном уровне все подходит, когда интересуется сам президент клуба – это уже совсем другой уровень. Когда я узнал – то да, мне было очень приятно. После первого разговора с президентом я очень сильно загорелся и понял, что хочу здесь быть и помогать команде.

– Какие впечатления остались после разговора с президентом?

– Мне понравилось, что здесь, по словам президента, большой проект. Понятно, что он хочет, чтобы команда получала хорошие результаты, была в топе. Но он готов для этого многое делать и поэтому есть большое уважение, что человек вкладывает себя полностью в этот проект. Я понял, что здесь будет все на высоком уровне. Любой футболист хочет оказаться в таком клубе.

– Ты был желанной трансферной целью для многих футбольных клубов. Открываешь футбольные сайты и читаешь: Гуцуляк уходит туда, Гуцуляк идет туда. «Динамо» в том списке было в частности. О чем это говорит, как тебе кажется?

– Я считаю, что я провел хорошо предыдущий сезон, и поэтому клубы понимали, что им надо где-то усилить мою позицию, еще я поехал в сборную и я понимал, что я один из лучших на своей позиции, поэтому все складывается.

– Правый вингер – твоя лучшая, самая сильная позиция?

– Думаю, да, но я тоже в «Днепре-1» играл центрального нападающего пару матчей. И я считаю, что у меня неплохо получалось.

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Полесье Житомир Алексей Гуцуляк Динамо Киев трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Полесье
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