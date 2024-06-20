Сабо пояснил, почему Украина разгромно проиграла Румынии на Евро-2024
Украинская команда неудачно стартовала на ЧЕ
Бывший тренер сборной Украины Йожеф Сабо высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).
«Здесь сложно назвать какую-то конкретную причину, наши ребята просто были никакие. Что с ними случилось – я не знаю, об этом надо спрашивать у Реброва. Да, Лунин говорил после игры, что его ошибка привела к первому голу. Но такое в футболе случается, это не критично.
Кто-то говорит, что перенервничали наши игроки. Но нет, не было такого, они все в серьезных клубах и знают, как играть против таких соперников. Сборная хорошо готовилась к матчам, так что дело в чем-то другом» – высказал мнение Сабо.
Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.
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