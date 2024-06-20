В немецком Гельзенкирхене 20 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура группы B Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Италии.

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На старте Евро-2024 Испания уничтожила Хорватию (3:0), а Италия справилась с Албанией (2:1).

Во втором туре Хорватия упустила победу над Албанией (2:2).

На момент матча Испания и Италия имеют по 3 очка, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.

Турнирная таблица группы B

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Италия

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