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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 10:39 | Обновлено 20 июня 2024, 10:57
352
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Италия

В немецком Гельзенкирхене 20 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура группы B

20 июня 2024, 10:39 | Обновлено 20 июня 2024, 10:57
352
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Италия
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гельзенкирхене 20 июня в 22:00 пройдет матч 2-го тура группы B Евро-2024, в котором встретятся сборные Испании и Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте Евро-2024 Испания уничтожила Хорватию (3:0), а Италия справилась с Албанией (2:1).

Во втором туре Хорватия упустила победу над Албанией (2:2).

На момент матча Испания и Италия имеют по 3 очка, а Албания и Хорватия набрали по 1 очку.

Турнирная таблица группы B

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Испания – Италия

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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