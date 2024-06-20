Германия повторила исторический результат Нидерландов на Евро-2008
Бундестим победила в двух стартовых матчах на домашнем турнире
В среду, 19 июня, в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 сборная Германии встречалась с командой Венгрии.
Матч завершился победой немецкой команды со счетом 2:0.
Как известно, в стартовом поединке на Евро-2024 сборная Германии обыграла Шотландию – 5:1.
Таким образом, Германия стала второй сборной за всю историю чемпионатов Европы, которая смогла забить 7 голов в первых двух поединках турнира.
На Евро-2008 подобное удалось сборной Нидерландов.
Ранее сообщалось, что капитан сборной Германии раскритиковал команду за победу над Венгрией.
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