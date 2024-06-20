Германия повторила исторический результат Нидерландов на Евро-2008

В среду, 19 июня, в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 сборная Германии встречалась с командой Венгрии.

Матч завершился победой немецкой команды со счетом 2:0.

Как известно, в стартовом поединке на Евро-2024 сборная Германии обыграла Шотландию – 5:1.

Таким образом, Германия стала второй сборной за всю историю чемпионатов Европы, которая смогла забить 7 голов в первых двух поединках турнира.

На Евро-2008 подобное удалось сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Германии раскритиковал команду за победу над Венгрией.