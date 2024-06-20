Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Германия повторила исторический результат Нидерландов на Евро-2008
Германия
20 июня 2024, 09:02 | Обновлено 20 июня 2024, 09:11
1423
0

Германия повторила исторический результат Нидерландов на Евро-2008

Бундестим победила в двух стартовых матчах на домашнем турнире

20 июня 2024, 09:02 | Обновлено 20 июня 2024, 09:11
1423
0
Германия повторила исторический результат Нидерландов на Евро-2008
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, в матче 2-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 сборная Германии встречалась с командой Венгрии.

Матч завершился победой немецкой команды со счетом 2:0.

Как известно, в стартовом поединке на Евро-2024 сборная Германии обыграла Шотландию – 5:1.

Таким образом, Германия стала второй сборной за всю историю чемпионатов Европы, которая смогла забить 7 голов в первых двух поединках турнира.

На Евро-2008 подобное удалось сборной Нидерландов.

Ранее сообщалось, что капитан сборной Германии раскритиковал команду за победу над Венгрией.

По теме:
В УЕФА ожидают, что Лунин не сыграет со Словакией. Назвали первого номера
Легенда сборной Испании назвал игрока, который «определит эпоху»
Капитан Германии раскритиковал команду за победу над Венгрией
Евро-2024 сборная Германии по футболу Германия - Венгрия
Юрій Остроумов Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Футбол | 19 июня 2024, 10:19 8
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии
Бражко рассказал о разговоре в раздевалке после разгрома от Румынии

Хавбек – о настроении в стане сборной Украины

Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
Бокс | 19 июня 2024, 15:01 6
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд
Риддик Боу ответил на вопрос, кто бы победил: Усик или Холифилд

Экс-чемпион мира считает, что в современном боксе нет равных Эвандеру

Деньги не играют в футбол. Довбик отреагировал на поражение Украины на Евро
Футбол | 20.06.2024, 03:39
Деньги не играют в футбол. Довбик отреагировал на поражение Украины на Евро
Деньги не играют в футбол. Довбик отреагировал на поражение Украины на Евро
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Футбол | 19.06.2024, 13:20
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Динамо узнало первого соперника. Результаты жеребьевки Q2 Лиги чемпионов
Дания – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 20.06.2024, 07:30
Дания – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Дания – Англия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
19.06.2024, 07:22 20
Футбол
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
Майкл Баффер назвал самого интересного боксера современности
19.06.2024, 17:35 7
Бокс
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
Определены соперники Днепра-1 и Полесья. Жеребьевка Q2 Лиги конференций
19.06.2024, 15:20 15
Футбол
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
18.06.2024, 13:39 7
Футбол
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
Легендарный Холифилд назвал сильнейшего соперника
19.06.2024, 03:01
Бокс
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
МИЛЕВСКИЙ: «В 2006 в холодильнике сборной постоянно было 10 бутылок пива»
18.06.2024, 16:08 12
Футбол
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
Дерек Чисора признался, сможет ли Фьюри победить Усика в реванше
19.06.2024, 13:17 1
Бокс
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
Судаков впервые отреагировал на фиаско Украины в матче с Румынией на Евро
18.06.2024, 20:16 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем