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Чемпионат Европы
20 июня 2024, 08:05 | Обновлено 20 июня 2024, 08:14
320
0

Игрок Швейцарии лишен УЕФА печального достижения в матче со Шотландией

У Фабиана Шера «забрали» автогол

20 июня 2024, 08:05 | Обновлено 20 июня 2024, 08:14
320
0
Игрок Швейцарии лишен УЕФА печального достижения в матче со Шотландией
Getty Images/Global Images Ukraine. Фабиан Шер

В среду, 19 июня, на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 2-го тура между командами Шотландии и Швейцарии.

Встреча завершилась вничью 1:1.

На 13-й минуте поединке шотландцы повели в счете. Первоначально гол был записан на защитника сборной Швейцарии Фабиана Шера. Он отметился автоголом, пытаясь прервать удар Скотта Мактоминея.

Впрочем, позднее у Шера автогол «забрали» - он был переписан на Мактоминея.

Напомним, в другом матче группы А, где играют швейцарцы и шотландцы сборная Германии добилась комфортной победы 2:0 над Венгрией и гарантировала себе место в плей-офф турнира

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Юрій Остроумов
Юрій Остроумов Sport.ua
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