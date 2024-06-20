Игрок Швейцарии лишен УЕФА печального достижения в матче со Шотландией

В среду, 19 июня, на чемпионате Европы 2024 состоялся матч 2-го тура между командами Шотландии и Швейцарии.

Встреча завершилась вничью 1:1.

На 13-й минуте поединке шотландцы повели в счете. Первоначально гол был записан на защитника сборной Швейцарии Фабиана Шера. Он отметился автоголом, пытаясь прервать удар Скотта Мактоминея.

Впрочем, позднее у Шера автогол «забрали» - он был переписан на Мактоминея.

Напомним, в другом матче группы А, где играют швейцарцы и шотландцы сборная Германии добилась комфортной победы 2:0 над Венгрией и гарантировала себе место в плей-офф турнира