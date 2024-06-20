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Испания
20 июня 2024, 07:31 | Обновлено 20 июня 2024, 07:35
371
0

Тренер Испании назвал основную цель команды в рамках Евро-2024

Луис де ла Фуэнте – о предстоящем матче с Италией

20 июня 2024, 07:31 | Обновлено 20 июня 2024, 07:35
371
0
Тренер Испании назвал основную цель команды в рамках Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте поделился ожиданиями от матча 2-го тура групповой стадии Евро-2024 с командой Италии.

«Я очень доволен игрой каждого футболиста против Хорватии (3:0) и тем, как тренируются другие наши ребята. Они показали себя на очень высоком уровне. Конечно, мы хотим победить завтра [в четверг]. Сейчас все наши мысли только об этой игре. Мы двигаемся к нашей цели от матча к матчу. Завтра у нас важнейшая игра. В каждом матче мы играем только на победу. Мы не умеем играть по-другому.

Италия очень похожа на нас. Они недавно обновили команду, у них есть молодые ребята, мне очень нравится, как они сражаются. У них много мастеров, есть опытные игроки. Смотреть на Италию – это как смотреть на свое отражение.

Пока все для нас складывается успешно, но всегда есть куда расти. Мы должны оставаться скромными и продолжать бороться. Это долгий турнир. Впереди длинный путь, и мы хорошо знаем потенциал сборных Франции, Германии, Италии и Португалии. Мы будем работать не покладая рук, чтобы становиться все лучше и лучше», – заявил де ла Фуэнте.

Матч 2-го тура групповой стадии Евро-2024 Испания – Италия состоится 20 июня, начало – в 22:00 по киевскому времени.

Ранее Луис де ла Фуэнте поделился планами сборной Испании на Евро-2024.

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сборная Испании по футболу сборная Италии по футболу Евро-2024 Луис де ла Фуэнте Испания - Италия
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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