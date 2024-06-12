Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. В Испании озвучили цель сборной на Евро-2024. Смотрят дальше группы смерти
Испания
12 июня 2024, 08:05 | Обновлено 12 июня 2024, 08:08
845
0

В Испании озвучили цель сборной на Евро-2024. Смотрят дальше группы смерти

Луис де ла Фуэнте – о шансах команды на чемпионате Европы

12 июня 2024, 08:05 | Обновлено 12 июня 2024, 08:08
845
0
В Испании озвучили цель сборной на Евро-2024. Смотрят дальше группы смерти
Getty Images/Global Images Ukraine. Луис де ла Фуэнте

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о шансах подопечных на предстоящем Евро-2024, заявив о способности команды взять главный трофей.

Испанцы на групповой стадии турнира сыграют в одном квартете с командами Италии, Хорватии и Албании.

«Мы уже встречались с Италией и Хорватией в Лиге наций. Это очень сильные сборные. Достаточно просто взглянуть на их достижения, историю или игроков, чтобы понять это. Но нельзя забывать про Албанию. У Албании очень хорошие игроки, эта команда заметно прибавила в последнее время. Я знаю албанцев по юношам до 19 лет и молодежке. У нас всегда были тяжелые матчи с ними. Тренер [Силвиньо] у них тоже хороший. Я высоко оцениваю его профессиональные качества, это очень смелый и решительный специалист с четкими идеями. Он внес большой вклад в албанский футбол.

Главная цель всегда одна – сражаться и постараться победить. Я убежден, что мы сможем побороться за титул. Однако победитель может быть только один, а хороших сборных, способных завоевать этот трофей, немало. Я думаю, что мы готовы, но у нас все еще есть время для роста и совершенствования, чтобы получить команду, которая поборется за титул», – заявил де ла Фуэнте.

По теме:
Лунин оценил разгромную победу сборной Украины в матче против Молдовы
ФОТО. Забавная реакция Судакова на ассисты на Цыганкова и Довбика
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Луис де ла Фуэнте сборная Испании по футболу Евро-2024
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»
Футбол | 12 июня 2024, 01:05 2
Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»
Криштиану РОНАЛДУ: «Горжусь тем, что первым сыграю на шестом Евро»

Игроку покорится очередное достижение

ОФИЦИАЛЬНО. Капитан ушел из клуба. ЛНЗ распрощался с двумя футболистами
Футбол | 12 июня 2024, 03:38 0
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан ушел из клуба. ЛНЗ распрощался с двумя футболистами
ОФИЦИАЛЬНО. Капитан ушел из клуба. ЛНЗ распрощался с двумя футболистами

Хавбек Иван Тищенко и защитник Олег Тарасенко покинули команду из Черкасс

ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Футбол | 11.06.2024, 21:30
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
ФОТО. Президентка Молдовы обратилась к сборной Украины после победы
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Футбол | 11.06.2024, 11:04
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Евро-2024. Группа А: Бундестим, нати, тартановая армия и венгры
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Бокс | 11.06.2024, 12:05
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Усик назвал величайшего хевивейтера в истории бокса
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
«Закрой рот». Экс-чемпион мира раскритиковал Фьюри после его боя с Усиком
11.06.2024, 01:25 1
Бокс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
Довбик согласовал условия личного контракта с топовым клубом. Но есть нюанс
11.06.2024, 18:45 3
Футбол
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
Мы все там были. Фанаты поддержали Фьюри, который упал пьяный возле бара
11.06.2024, 11:59 9
Бокс
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
Сергей РЕБРОВ – о матче с Молдовой, вратарях и ротации в сборной Украины
10.06.2024, 19:08 27
Футбол
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
Легендарный Ибрагимович порекомендовал топ-клубу купить звезду из Украины
11.06.2024, 00:12 6
Футбол
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: расписание, анонсы, трансляции, результаты
11.06.2024, 12:58 6
Футбол
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
Топовый экс-чемпион объяснил, почему Усик захотел спуститься в крузервейт
10.06.2024, 11:06 12
Бокс
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
Экс-игрок Динамо обвинил сборную Украины в неполучении звания героя рф
11.06.2024, 11:22 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем