В Испании озвучили цель сборной на Евро-2024. Смотрят дальше группы смерти

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался о шансах подопечных на предстоящем Евро-2024, заявив о способности команды взять главный трофей.

Испанцы на групповой стадии турнира сыграют в одном квартете с командами Италии, Хорватии и Албании.

«Мы уже встречались с Италией и Хорватией в Лиге наций. Это очень сильные сборные. Достаточно просто взглянуть на их достижения, историю или игроков, чтобы понять это. Но нельзя забывать про Албанию. У Албании очень хорошие игроки, эта команда заметно прибавила в последнее время. Я знаю албанцев по юношам до 19 лет и молодежке. У нас всегда были тяжелые матчи с ними. Тренер [Силвиньо] у них тоже хороший. Я высоко оцениваю его профессиональные качества, это очень смелый и решительный специалист с четкими идеями. Он внес большой вклад в албанский футбол.

Главная цель всегда одна – сражаться и постараться победить. Я убежден, что мы сможем побороться за титул. Однако победитель может быть только один, а хороших сборных, способных завоевать этот трофей, немало. Я думаю, что мы готовы, но у нас все еще есть время для роста и совершенствования, чтобы получить команду, которая поборется за титул», – заявил де ла Фуэнте.