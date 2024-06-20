Тренер Венгрии объяснил, почему команда уступила сборной Германии на Евро

19 июня состоялся матч 2-го тура группы А на Евро-2024 между сборными Германии и Венгрии. Игра завершилась со счетом 2:0 в пользу немцев.

После завершения встречи главный тренер венгерского коллектива Марко Росси провел пресс-конференцию, на которой прокомментировал поражение своих подопечных:

«Я сказал, что мне не о чем сожалеть. Мы допустили некоторые ошибки, но в футболе случаются ошибки, ошибаться можно. Такие команды, как Германия и другие команды мирового класса, играют лучше нас, мы это знаем. Я бы сказал, что Германия, пожалуй, самый большой фаворит на победу на Евро.

Мы поработали над тактикой и менталитетом, мои ребята очень хорошо отреагировали, и я горжусь их игрой. Недавно я сказал, что поражение от Германии может произойти. У них есть игроки мирового уровня. Наш подход мог бы сработать, но у них качество на всем поле. Это часть игры, мы создали изрядное количество моментов, но в некоторых моментах нам не везло. На протяжении всего матча нам не везло.

Шотландия – очень физическая команда. Самое главное в последнем матче – показать на поле то, чего всегда от нас требуют болельщики – они знают наш уровень. Я не прошу их забивать голы, я прошу их приложить максимум усилий.

Мы поработали над тактикой и менталитетом, мои ребята отреагировали очень хорошо, и я горжусь их игрой. Недавно я сказал, что поражение от Германии может произойти. У них есть игроки мирового уровня. Наш подход мог бы сработать, но у них качество на всем поле. Это часть игры».

Полузащитник Венгрии Доминик Собослаи:

«Результат оказался не таким, как мы себе представляли. Я думаю, что настрой был хороший, бегали мы хорошо, у нас были моменты, мы защищались как могли, но многие забывают, что мы играли против сборной Германии, которая очень высокого качества. Команда постояла за себя, но сегодня этого оказалось недостаточно».

Видеообзор матча Германия – Венгрия (2:0)