ФОТО. Битва Шотландии и Швейцарии: гол Мактоминея, супермяч Шакири и травма

Состоялся матч 2-го тура группы A между сборными Шотландии и Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:1. В плей-офф с 6 очками уже вышла Германия, у Швейцарии 4 пункта, шотландцы набрали 1 очко, а Венгрия пока без баллов.

В матче Швейцария сперва оформила автогол силами Фабиана Шера (позже УЕФА переписал мяч на Мактоминея), но затем Джердан Шакири роскошным дальним ударом сравнял счет.

Во втором тайме было без голов, но шотландцы из-за травмы потеряли основного защитника Кирана Тирни.