Чемпионат Европы20 июня 2024, 00:20 | Обновлено 20 июня 2024, 00:41
108
0
ФОТО. Битва Шотландии и Швейцарии: гол Мактоминея, супермяч Шакири и травма
Напряженный матч двух боевых команд
20 июня 2024, 00:20 | Обновлено 20 июня 2024, 00:41
108
0
Состоялся матч 2-го тура группы A между сборными Шотландии и Швейцарии. Встреча завершилась со счетом 1:1. В плей-офф с 6 очками уже вышла Германия, у Швейцарии 4 пункта, шотландцы набрали 1 очко, а Венгрия пока без баллов.
В матче Швейцария сперва оформила автогол силами Фабиана Шера (позже УЕФА переписал мяч на Мактоминея), но затем Джердан Шакири роскошным дальним ударом сравнял счет.
Во втором тайме было без голов, но шотландцы из-за травмы потеряли основного защитника Кирана Тирни.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 19 июня 2024, 21:24 0
Смотрите лучшие моменты матча 2-го тура Евро-2024
Футбол | 19 июня 2024, 18:01 38
Игроки команды Силвиньо успевали забивать и в свои, и в чужие ворота.
Футбол | 19.06.2024, 15:20
Бокс | 19.06.2024, 12:46
Бокс | 19.06.2024, 11:24
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
19.06.2024, 07:22 20
18.06.2024, 07:01 20
18.06.2024, 10:41 86
18.06.2024, 10:07 34
19.06.2024, 17:35 6
18.06.2024, 23:55 16
19.06.2024, 13:17 1
18.06.2024, 15:04 8