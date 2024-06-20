Легенда УПЛ назвал условие, при котором сборная Украины выйдет из группы 

Известный в прошлом нападающий «Динамо», а сегодня наставник «Пахтакора» Максим Шацких высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3):

– Ожидал от сборной Украины несколько большего. Наверное, в этом туре, скорее всего, Украина была действительно самой слабой. Как-то так без агрессии они сыграли. Ничего не удавалось в тот день.

Против Словакии нужно просто показать хороший футбол, который они показывали до игры с Румынией. Исполнители есть, а о мотивации нет смысла говорить. Это же чемпионат Европы, какая еще может быть мотивация? Нужно выйти и продемонстрировать, с каким желанием они будут играть. Просто не нужно сильно поливать грязью. Ребята, я думаю, старались. Так случилось просто, это футбол. Разные игры бывают.

– Победа Словакии над Бельгией значительно снизила шансы Украины на выход из группы? Как вы оцените эти шансы?

– Да нет. Нужно просто Бельгию обыгрывать, да и все. Шансы всегда 50 на 50. Я не думаю, что Румыния уже считается фаворитом группы. Нет. Посмотрим.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.