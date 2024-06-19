КАЛИНИНА: «Трава – не мое покрытие. При всем уважении, у нас мало времени»

Украинская теннисистка Ангелина Калинина прокомментировал успешный старт на травяном турнире WTA 250 в Бирмингеме:

«Насколько я получила удовольствие от игры? Во–первых, я получила удовольствие от того, что я по крайней мере смогла несколько мячей положить в корт. Трава – это абсолютно не мое покрытие, и я очень горжусь собой, что я смогла сегодня играть (смеется). При всем уважении к траве, у нас не так много времени. На мой взгляд, у меня были на уровне юниоров довольно неплохие результаты, но в профессионалах – не настолько (смеется). Поэтому я очень счастлива, что по крайней мере смогла двигаться и играть на этом прекрасном корте. Но, к сожалению, не так многого я сегодня ожидала.

Я хорошо понимаю, что произошло с Кэти. Я была в почти таком же положении на Ролан Гаррос, когда у меня был полуфинал в Страсбурге накануне старта соревнований, я отыграла 6 сетов, четвертьфинал и полуфинал в один день. Кэти сейчас имела один выходной между турнирами, у меня было, пожалуй, два дня. В третьем сете первого круга на Ролан Гаррос я почувствовала проблемы с ногами, я просто не могла наступить на ногу. Такое случается, когда перегружаешь свое тело. А она выиграла турнир, который был на прошлой неделе, играла два матча за день, поэтому я полностью понимаю, что она чувствует.

Помню ли что–то о нашем юниорском финале на АО? Нет (смеется). Но мы также еще играли в юниорах, на турнире в Японии, мы играли на ковре. В третьем сете был счет 7:6 или что–то такое. Это тоже было лет 10 назад (смеется). Так что у нас всегда были тяжелые матчи», – сказала Ангелина.

В 1/16 финала соревнований в Великобритании Калинина выиграла первый сет у Кэти Бултер, после чего британка снялась с матча. Далее Ангелина сыграет против Юлии Путинцевой.