Чемпионат Европы19 июня 2024, 20:16 | Обновлено 19 июня 2024, 21:11
1196
6
Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Словакия – Украина
Вадим Скичко и Роберто Моралес уже работали на первом матче национальной сборной
19 июня 2024, 20:16 | Обновлено 19 июня 2024, 21:11
1196
6
Комментаторами матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия – Украина на медиасервисе MEGOGO будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.
Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ. Эта пара комментаторов также работала на матче 1-го тура Румыния – Украина.
Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе и начнется в 16:00.
В первом туре украинцы уступили румынам (0:3), а словаки неожиданно обыграли бельгийцев (1:0).
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Никого не обижая.
Кто знает как посмотреть игру с Румынией с 60й до 90 й минуты?
Точно краще Кобелькова і Шевякіна.
Головне картинку знову не втратити.
Хто до речі знає де подивиться те що після 60 хвилини було?