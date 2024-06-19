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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 20:16 | Обновлено 19 июня 2024, 21:11
1196
6

Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Словакия – Украина

Вадим Скичко и Роберто Моралес уже работали на первом матче национальной сборной

19 июня 2024, 20:16 | Обновлено 19 июня 2024, 21:11
1196
6
Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Словакия – Украина
Инстаграм. Вадим Скичко и Роберто Моралес

Комментаторами матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия – Украина на медиасервисе MEGOGO будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ. Эта пара комментаторов также работала на матче 1-го тура Румыния – Украина.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе и начнется в 16:00.

В первом туре украинцы уступили румынам (0:3), а словаки неожиданно обыграли бельгийцев (1:0).

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сборная Украины по футболу сборная Словакии по футболу Евро-2024 Словакия - Украина Вадим Скичко Роберто Моралес
Владимир Клепач Источник: MEGOGO
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Комментарии 6
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Володимир
Опять скоростной словесный понос и  околофутбольная пурга без остановки вместо комментария матча ...
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+2
avk2307
Я еще раз осторожно попробую.
Никого не обижая. 
Кто знает как посмотреть игру с Румынией с 60й до 90  й минуты?
Ответить
0
Умник
Когда текстовая трансляция на спорт.юа живее слов изо рта Моралеса.
Ответить
0
AK.228
Я думал - вацко… что б раздавать лохам этим
Ответить
0
ZANREGENT1993
Давайте дуэт Цыганик/ Вацко
Ответить
-1
avk2307
Коментатори молодці.
Точно краще Кобелькова і Шевякіна.
Головне картинку знову не втратити.
Хто до речі знає де подивиться те що після 60 хвилини було?
Ответить
-1
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