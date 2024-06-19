Известно, кто будет комментировать матч Евро-2024 Словакия – Украина

Комментаторами матча 2-го тура группового этапа Евро-2024 Словакия – Украина на медиасервисе MEGOGO будут Вадим Скичко и Роберто Моралес.

Отметим, что оба комментатора служат в ВСУ. Эта пара комментаторов также работала на матче 1-го тура Румыния – Украина.

Матч Словакия – Украина состоится 21 июня в Дюссельдорфе и начнется в 16:00.

В первом туре украинцы уступили румынам (0:3), а словаки неожиданно обыграли бельгийцев (1:0).