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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 19:34 | Обновлено 19 июня 2024, 19:36
589
0

ВИДЕО. Прошел проверку VAR. Мусиала открыл счет в матче с Венгрией

Немцы с трудом, но открыли счет в этом матче

19 июня 2024, 19:34 | Обновлено 19 июня 2024, 19:36
589
0
ВИДЕО. Прошел проверку VAR. Мусиала открыл счет в матче с Венгрией
Getty Images/Global Images Ukraine

В среду, 19 июня, в 19:00 проходит матч второго тура чемпионата Европы 2024 в группе A между сборными Германии и Венгрии.

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На 22-й минуте после паса справа Мусиала с линии штрафной отдал Гюндогану на ворота, тот не обработал сразу, казалось, что потерял, но пробежал отбирать мяч у Орбана, сделал это и протолкнул немного назад на Мусиалу, который метров с 5 пробил на силу – мяч от колена Фиолы влетел под перекладину ворот, Гулачи, который уже лежал на газоне. После проверки VAR гол был засчитан.

Чемпионат Европы-2024. Групповой этап. Группа A. 2-й тур.

Германия – Венгрия – 1:0
Гол: Мусиала (22)

Гол Мусиалы

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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