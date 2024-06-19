Каспер ЮЛЬМАН: «Никто не ожидает от нас победы над Англией»
Тренер сборной Дании – о матче второго тура Евро-2024
Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2024 против Англии, который состоится завтра, 20 июня, (начало – о в 19:00 по киевскому времени):
«Мы можем провести фантастическую игру против Англии, где никто не ожидает от нас победы. Фортуна может измениться в любой момент, и кто сказал, что этого не произойдет? Я верю, что это возможно».
Напомним, в первом туре Евро-2024 сборная Англии обыграла Сербию со счетом 1:0, а Дания сыграла вничью 1:1 со Словенией.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Георгий попросил прощения у болельщиков в своем Instagram
Семьдесят лет назад команды в очных матчах устроили феерию, что будет теперь?