Каспер ЮЛЬМАН: «Никто не ожидает от нас победы над Англией»

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2024 против Англии, который состоится завтра, 20 июня, (начало – о в 19:00 по киевскому времени):

«Мы можем провести фантастическую игру против Англии, где никто не ожидает от нас победы. Фортуна может измениться в любой момент, и кто сказал, что этого не произойдет? Я верю, что это возможно».

Напомним, в первом туре Евро-2024 сборная Англии обыграла Сербию со счетом 1:0, а Дания сыграла вничью 1:1 со Словенией.