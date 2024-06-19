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  4. Каспер ЮЛЬМАН: «Никто не ожидает от нас победы над Англией»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 17:27 |
441
0

Каспер ЮЛЬМАН: «Никто не ожидает от нас победы над Англией»

Тренер сборной Дании – о матче второго тура Евро-2024

19 июня 2024, 17:27 |
441
0
Каспер ЮЛЬМАН: «Никто не ожидает от нас победы над Англией»
Getty Images/Global Images Ukraine. Каспер Юльман

Главный тренер сборной Дании Каспер Юльман поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2024 против Англии, который состоится завтра, 20 июня, (начало – о в 19:00 по киевскому времени):

«Мы можем провести фантастическую игру против Англии, где никто не ожидает от нас победы. Фортуна может измениться в любой момент, и кто сказал, что этого не произойдет? Я верю, что это возможно».

Напомним, в первом туре Евро-2024 сборная Англии обыграла Сербию со счетом 1:0, а Дания сыграла вничью 1:1 со Словенией.

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Каспер Юльман сборная Дании по футболу сборная Англии по футболу Дания - Англия Евро-2024
Олег Дидух Источник: УЕФА
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