Чемпионат Европы19 июня 2024, 16:45 | Обновлено 19 июня 2024, 16:47
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Дания – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Евро-2024 состоится 20 июня и стартует в 19:00
19 июня 2024, 16:45 | Обновлено 19 июня 2024, 16:47
74
0
20 июня в 19:00 в немецком Франкфурте состоится матч 2-го тура группы D Евро-2024 между сборными Дании и Англии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе D, кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Дания – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица группы C
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