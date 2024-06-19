20 июня в 19:00 в немецком Франкфурте состоится матч 2-го тура группы D Евро-2024 между сборными Дании и Англии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе D, кроме Дании и Англии, играют Словения и Сербия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Дания – Англия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица группы C