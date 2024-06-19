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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Шуховцев будет работать в клубе Первой лиги
Украина. Первая лига
19 июня 2024, 16:45 |
349
0

ОФИЦИАЛЬНО. Шуховцев будет работать в клубе Первой лиги

Именитый экс-голкипер вошел в тренерский штаб «Нивы» Тернополь

19 июня 2024, 16:45 |
349
0
ОФИЦИАЛЬНО. Шуховцев будет работать в клубе Первой лиги
ФК Нива Тернополь. Игорь Шуховцев

Клуб Первой лиги «Нива» Тернополь официально сообщил о начале сотрудничества с именитым в прошлом украинским голкипером Игорем Шуховцевым. 52-летний специалист стал тренером вратарей тернопольского клуба.

Ранее Шуховцев занимал аналогичную должность в таких клубах как «Тобол», «Металлист», «Балканы», «Черноморец», «Мариуполь» и ФСК «Мариуполь». В качестве игрока выступал за «Ильичевец», «Зарю», «Таврию» и «Металлист».

Неделю назад новым главным тренером «Нивы» стал Евгений Калиниченко, который ранее работал с «Зарей» U-19.

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Нива Тернополь Игорь Шуховцев
Олег Дидух Источник: ФК Нива Тр
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