ОФИЦИАЛЬНО. Шуховцев будет работать в клубе Первой лиги
Именитый экс-голкипер вошел в тренерский штаб «Нивы» Тернополь
Клуб Первой лиги «Нива» Тернополь официально сообщил о начале сотрудничества с именитым в прошлом украинским голкипером Игорем Шуховцевым. 52-летний специалист стал тренером вратарей тернопольского клуба.
Ранее Шуховцев занимал аналогичную должность в таких клубах как «Тобол», «Металлист», «Балканы», «Черноморец», «Мариуполь» и ФСК «Мариуполь». В качестве игрока выступал за «Ильичевец», «Зарю», «Таврию» и «Металлист».
Неделю назад новым главным тренером «Нивы» стал Евгений Калиниченко, который ранее работал с «Зарей» U-19.
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