ОФИЦИАЛЬНО. Шуховцев будет работать в клубе Первой лиги

Клуб Первой лиги «Нива» Тернополь официально сообщил о начале сотрудничества с именитым в прошлом украинским голкипером Игорем Шуховцевым. 52-летний специалист стал тренером вратарей тернопольского клуба.

Ранее Шуховцев занимал аналогичную должность в таких клубах как «Тобол», «Металлист», «Балканы», «Черноморец», «Мариуполь» и ФСК «Мариуполь». В качестве игрока выступал за «Ильичевец», «Зарю», «Таврию» и «Металлист».

Неделю назад новым главным тренером «Нивы» стал Евгений Калиниченко, который ранее работал с «Зарей» U-19.