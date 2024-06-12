Нива Тернополь назначила тренера, который работал в Заре

Клуб Первой лиги «Нива» Тернополь официально сообщила о назначении нового главного тренера команды. Им стал Евгений Калиниченко, который ранее работал с командой U-19 луганской «Зари».

На должности главного тренера «Нивы» он заменил Александра Стахива, сотрудничество с которым было прекращено несколько дней назад.

Также «Нива» сообщила о том, что в клуб вернулся Сергей Задорожный, который снова займет должность спортивного директора. Предыдущим местом его работы был львовский «Рух», где он возглавлял молодежную команду U-19.