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  4. Нива Тернополь назначила тренера, который работал в Заре
Украина. Первая лига
12 июня 2024, 15:47 |
269
0

Нива Тернополь назначила тренера, который работал в Заре

Команду возглавил Евгений Калиниченко

12 июня 2024, 15:47 |
269
0
Нива Тернополь назначила тренера, который работал в Заре
ФК Нива Тернополь. Евгений Калиниченко (слева) и Сергей Задорожный (справа)

Клуб Первой лиги «Нива» Тернополь официально сообщила о назначении нового главного тренера команды. Им стал Евгений Калиниченко, который ранее работал с командой U-19 луганской «Зари».

На должности главного тренера «Нивы» он заменил Александра Стахива, сотрудничество с которым было прекращено несколько дней назад.

Также «Нива» сообщила о том, что в клуб вернулся Сергей Задорожный, который снова займет должность спортивного директора. Предыдущим местом его работы был львовский «Рух», где он возглавлял молодежную команду U-19.

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Нива Тернополь Евгений Калиниченко Сергей Задорожный
Олег Дидух Источник: ФК Нива Тр
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