Португалия стала автором 40-й волевой победы в истории Eвро

В матче против Чехии (2:1) сборная Португалия третий раз сумела отпраздновать викторию на Eвро, уступая соперникам по ходу встречи. Причем эта волевая победа оказалась юбилейной – 40-й в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

За все годы переломить ход игры удавалось 19 командам. Чаще других Франции – 6 раз, Англии и Германии – по 4. Одна волевая победа в активе сборной Украины – над шведами на ЧЕ-2012 (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные волевые победы на Euro