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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 15:40 | Обновлено 19 июня 2024, 15:48
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0

Португалия стала автором 40-й волевой победы в истории Eвро

Чаще других проявляли волю в финальных турнирах французы

19 июня 2024, 15:40 | Обновлено 19 июня 2024, 15:48
240
0
Португалия стала автором 40-й волевой победы в истории Eвро
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче против Чехии (2:1) сборная Португалия третий раз сумела отпраздновать викторию на Eвро, уступая соперникам по ходу встречи. Причем эта волевая победа оказалась юбилейной – 40-й в истории финальных турниров чемпионатов Европы.

За все годы переломить ход игры удавалось 19 командам. Чаще других Франции – 6 раз, Англии и Германии – по 4. Одна волевая победа в активе сборной Украины – над шведами на ЧЕ-2012 (2:1).

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Юбилейные волевые победы на Euro

Победа

Дата

Ранг

Сборная

Соперник

Счет

1-я

06.07.1960

1/2

Югославия

Франция

5:4

10-я

12.06.2000

ГТ

Португалия

Англия

3:2

20-я

22.06.2004

ГТ

Италия

Болгария

2:1

30-я

21.06.2016

ГТ

Хорватия

Испания

2:1

40-я

18.06.2024

ГТ

Португалия

Чехия

2:1
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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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