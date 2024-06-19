Португалия стала автором 40-й волевой победы в истории Eвро
Чаще других проявляли волю в финальных турнирах французы
В матче против Чехии (2:1) сборная Португалия третий раз сумела отпраздновать викторию на Eвро, уступая соперникам по ходу встречи. Причем эта волевая победа оказалась юбилейной – 40-й в истории финальных турниров чемпионатов Европы.
За все годы переломить ход игры удавалось 19 командам. Чаще других Франции – 6 раз, Англии и Германии – по 4. Одна волевая победа в активе сборной Украины – над шведами на ЧЕ-2012 (2:1).
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Юбилейные волевые победы на Euro
|
Победа
|
Дата
|
Ранг
|
Сборная
|
Соперник
|
Счет
|
1-я
|
06.07.1960
|
1/2
|
Югославия
|
Франция
|
5:4
|
10-я
|
12.06.2000
|
ГТ
|
Португалия
|
Англия
|
3:2
|
20-я
|
22.06.2004
|
ГТ
|
Италия
|
Болгария
|
2:1
|
30-я
|
21.06.2016
|
ГТ
|
Хорватия
|
Испания
|
2:1
|
40-я
|
18.06.2024
|
ГТ
|
Португалия
|
Чехия
|
2:1
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