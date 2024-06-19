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  4. Обидчик сборной Украины. Жирона нашла замену Довбику
Испания
19 июня 2024, 15:46 |
2101
0

Обидчик сборной Украины. Жирона нашла замену Довбику

Каталонский клуб близок к трансферу Абеля Руиса

19 июня 2024, 15:46 |
2101
0
Обидчик сборной Украины. Жирона нашла замену Довбику
Getty Images/Global Images Ukraine. Абель Руис

Каталонская «Жирона» начала планировать трансферы на следующее лето.

По информации Le Sportiu De Catalunya, каталонский клуб хочет подписать еще одного форварда, поскольку украинец Артем Довбик может летом покинуть клуб. «Жирона» подпишет испанского нападающего Абеля Руиса, который играет за «Брагу». Каталонский клуб приблизился к трансферу Руиса, за которого придется заплатить 9 миллионов евро.

Абель Руис в прошлом сезоне забил всего 6 голов и отдал 2 голевые передачи в чемпионате Португалии. Отметим, что Руис в двух матчах за сборную Испании U-21 на молодежном Евро оформил два гола и один ассист против сборной Украины U-21.

Ранее сообщалось, что Мемфис Депай может перейти в «Жирону».

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Дмитро Олійник Источник: L'Esportiu
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