Криштиану Роналду переписал на себя еще один рекорд Eвро
Португалец стал самым возрастным капитаном в истории финальных турниров ЧЕ
Криштиану Роналду принадлежит множество рекордов Euro. А уже в стартовом матче на ЧЕ-2024 он переписал на себя еще один, став самым возрастным капитаном в истории финальных турниров - 39 лет 134 дня.
Прежнее достижение 36-летней давности датчанина Мортена Ольсена португалец превзошел на 191 день. Понятно, что показатель Роналду до конца турнира возрастет, если, конечно, не случится какой-либо форс-мажор.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Самые возрастные капитаны всех финальных турниров ЧЕ
|
ЧЕ
|
Капитан
|
Сборная
|
Возраст*
|
1960
|
Робер ЖОНКЕ
|
Франция
|
35 лет 67 дней
|
1964
|
Ференц ШИПОШ
|
Венгрия
|
31 год 251 день
|
1968
|
Бобби МУР
|
Англия
|
27 лет 57 дней
|
1972
|
Флориан АЛЬБЕРТ
|
Венгрия
|
30 лет 276 дней
|
1976
|
Франц БЕККЕНБАУЭР
|
ФРГ
|
30 лет 283 дня
|
1980
|
Дино ДЗОФФ
|
Италия
|
38 лет 114 дней
|
1984
|
БЕНТУ
|
Португалия
|
35 лет 364 дня
|
1988
|
Мортен ОЛЬСЕН
|
Дания
|
38 лет 308 дней
|
1992
|
Руди ФЕЛЛЕР
|
Германия
|
32 года 60 дней
|
1996
|
Ален ГАЙГЕР
|
Швейцария
|
35 лет 226 дней
|
2000
|
Петер ШМАЙХЕЛЬ
|
Дания
|
36 лет 216 дней
|
2004
|
Йорг ШТИЛЬ
|
Швейцария
|
36 лет 102 дня
|
2008
|
Эдвин ВАН ДЕР САР
|
Нидерланды
|
37 лет 236 дней
|
2012
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
Украина
|
35 лет 264 дня
|
2016
|
Джанлуиджи БУФФОН
|
Италия
|
38 лет 157 дней
|
2020
|
Горан ПАНДЕВ
|
Сев. Македония
|
37 лет 329 дней
|
2024
|
КРИШТИАНУ РОНАЛДУ
|
Португалия
|
39 лет 134 дня**
* на день последнего матча; ** на 18 июня.
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