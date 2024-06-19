Криштиану Роналду переписал на себя еще один рекорд Eвро

Криштиану Роналду принадлежит множество рекордов Euro. А уже в стартовом матче на ЧЕ-2024 он переписал на себя еще один, став самым возрастным капитаном в истории финальных турниров - 39 лет 134 дня.

Прежнее достижение 36-летней давности датчанина Мортена Ольсена португалец превзошел на 191 день. Понятно, что показатель Роналду до конца турнира возрастет, если, конечно, не случится какой-либо форс-мажор.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные капитаны всех финальных турниров ЧЕ

ЧЕ Капитан Сборная Возраст* 1960 Робер ЖОНКЕ Франция 35 лет 67 дней 1964 Ференц ШИПОШ Венгрия 31 год 251 день 1968 Бобби МУР Англия 27 лет 57 дней 1972 Флориан АЛЬБЕРТ Венгрия 30 лет 276 дней 1976 Франц БЕККЕНБАУЭР ФРГ 30 лет 283 дня 1980 Дино ДЗОФФ Италия 38 лет 114 дней 1984 БЕНТУ Португалия 35 лет 364 дня 1988 Мортен ОЛЬСЕН Дания 38 лет 308 дней 1992 Руди ФЕЛЛЕР Германия 32 года 60 дней 1996 Ален ГАЙГЕР Швейцария 35 лет 226 дней 2000 Петер ШМАЙХЕЛЬ Дания 36 лет 216 дней 2004 Йорг ШТИЛЬ Швейцария 36 лет 102 дня 2008 Эдвин ВАН ДЕР САР Нидерланды 37 лет 236 дней 2012 Андрей ШЕВЧЕНКО Украина 35 лет 264 дня 2016 Джанлуиджи БУФФОН Италия 38 лет 157 дней 2020 Горан ПАНДЕВ Сев. Македония 37 лет 329 дней 2024 КРИШТИАНУ РОНАЛДУ Португалия 39 лет 134 дня**

* на день последнего матча; ** на 18 июня.