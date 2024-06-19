Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Криштиану Роналду переписал на себя еще один рекорд Eвро
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 15:00 | Обновлено 19 июня 2024, 15:01
907
0

Криштиану Роналду переписал на себя еще один рекорд Eвро

Португалец стал самым возрастным капитаном в истории финальных турниров ЧЕ

19 июня 2024, 15:00 | Обновлено 19 июня 2024, 15:01
907
0
Криштиану Роналду переписал на себя еще один рекорд Eвро
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

Криштиану Роналду принадлежит множество рекордов Euro. А уже в стартовом матче на ЧЕ-2024 он переписал на себя еще один, став самым возрастным капитаном в истории финальных турниров - 39 лет 134 дня.

Прежнее достижение 36-летней давности датчанина Мортена Ольсена португалец превзошел на 191 день. Понятно, что показатель Роналду до конца турнира возрастет, если, конечно, не случится какой-либо форс-мажор.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Самые возрастные капитаны всех финальных турниров ЧЕ

ЧЕ

Капитан

Сборная

Возраст*

1960

Робер ЖОНКЕ

Франция

35 лет 67 дней

1964

Ференц ШИПОШ

Венгрия

31 год 251 день

1968

Бобби МУР

Англия

27 лет 57 дней

1972

Флориан АЛЬБЕРТ

Венгрия

30 лет 276 дней

1976

Франц БЕККЕНБАУЭР

ФРГ

30 лет 283 дня

1980

Дино ДЗОФФ

Италия

38 лет 114 дней

1984

БЕНТУ

Португалия

35 лет 364 дня

1988

Мортен ОЛЬСЕН

Дания

38 лет 308 дней

1992

Руди ФЕЛЛЕР

Германия

32 года 60 дней

1996

Ален ГАЙГЕР

Швейцария

35 лет 226 дней

2000

Петер ШМАЙХЕЛЬ

Дания

36 лет 216 дней

2004

Йорг ШТИЛЬ

Швейцария

36 лет 102 дня

2008

Эдвин ВАН ДЕР САР

Нидерланды

37 лет 236 дней

2012

Андрей ШЕВЧЕНКО

Украина

35 лет 264 дня

2016

Джанлуиджи БУФФОН

Италия

38 лет 157 дней

2020

Горан ПАНДЕВ

Сев. Македония

37 лет 329 дней

2024

КРИШТИАНУ РОНАЛДУ

Португалия

39 лет 134 дня**

* на день последнего матча; ** на 18 июня.

По теме:
ВИДЕО. Бражко и Малиновский об игре против Румынии и хейте в соцсетях
Хорватия – Албания. Стали известны стартовые составы
Пепе стал самым возрастным футболистом в истории Eвро
цифры и факты Криштиану Роналду Евро-2024 сборная Португалии по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ВИДЕО. Что-то новенькое. Динамо презентовало новую форму на сезон 2024/25
Футбол | 19 июня 2024, 10:04 20
ВИДЕО. Что-то новенькое. Динамо презентовало новую форму на сезон 2024/25
ВИДЕО. Что-то новенькое. Динамо презентовало новую форму на сезон 2024/25

Киевляне будут иметь три комплекта игровой формы на новый сезон

Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Футбол | 19 июня 2024, 07:01 4
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом

У украинца слишком высокая зарплата для запасного игрока

ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с главным тренером
Футбол | 19.06.2024, 15:21
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с главным тренером
ОФИЦИАЛЬНО. РБ Лейпциг продлил контракт с главным тренером
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Футбол | 18.06.2024, 20:05
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
ФОТО. Как Мудрик поздравил свою девушку из россии в ее день рождения
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19.06.2024, 07:01
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 83
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 59
Футбол
«Это безумие». Чемпион в крузервейте оценил возможное возвращение Усика
«Это безумие». Чемпион в крузервейте оценил возможное возвращение Усика
17.06.2024, 15:13
Бокс
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
Турция – Грузия – 3:1. Невероятный матч на Евро-2024. Видео голов и обзор
18.06.2024, 21:14 3
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 34
Футбол
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 500
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем