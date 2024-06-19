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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 14:56 | Обновлено 19 июня 2024, 15:05
292
0

Хорватия – Албания. Стали известны стартовые составы

Команды сыграют во втором туре Евро-2024

19 июня 2024, 14:56 | Обновлено 19 июня 2024, 15:05
292
0
Хорватия – Албания. Стали известны стартовые составы

Сегодня, 19 июня второй тур группового этапа Евро-2024 открывает матч группы В в Гамбурге между Хорватией и Албанией. Начало поединка – в 16:00 по Киеву.

В первом туре Евро-2024 обе команды потерпели поражения. Хорваты со счетом 0:3 уступили Испании, а Албания проиграла 1:2 Италии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Стали известны стартовые составы команд на матч:

Хорватия: Ливакович, Перишич, Гвардиол, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Крамарич, Майер, Петкович

Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Хюсай, Лачи, Рамадани, Асллани, Байрами, Асани, Манай

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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