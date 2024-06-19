Хорватия – Албания. Стали известны стартовые составы
Команды сыграют во втором туре Евро-2024
Сегодня, 19 июня второй тур группового этапа Евро-2024 открывает матч группы В в Гамбурге между Хорватией и Албанией. Начало поединка – в 16:00 по Киеву.
В первом туре Евро-2024 обе команды потерпели поражения. Хорваты со счетом 0:3 уступили Испании, а Албания проиграла 1:2 Италии.
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Стали известны стартовые составы команд на матч:
Хорватия: Ливакович, Перишич, Гвардиол, Шутало, Юранович, Брозович, Ковачич, Модрич, Крамарич, Майер, Петкович
Албания: Стракоша, Митай, Айети, Джимшити, Хюсай, Лачи, Рамадани, Асллани, Байрами, Асани, Манай
📋 Start-XI @HNS_CFF vs. @FSHForg ℹ#EURO2024 | #CROALB | #CRO | #ALB pic.twitter.com/ije0OrQy3w— UEFA EURO 2024 DE (@EURO2024DE) June 19, 2024
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