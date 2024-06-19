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  4. MEGOGO объяснил причины проблем с трансляцией матча Румыния – Украины
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 14:28 |
1599
2

MEGOGO объяснил причины проблем с трансляцией матча Румыния – Украины

Компания выступила с еще одним заявлением

19 июня 2024, 14:28 |
1599
2
MEGOGO объяснил причины проблем с трансляцией матча Румыния – Украины
film.dziennik.pl

Видеосервис MEGOGO выступил с еще одним официальным заявлением по поводу проблем с трансляцией матча первого тура Евро-2024 Румыния – Украина (3:0):

«Качество прямых трансляций для сервиса является высоким приоритетом, а построенная система спортивного стриминга технически чрезвычайно сложна и постоянно совершенствуется, чтобы выдерживать высокие нагрузки. Как это работает:

1. Прием и доставка сигнала. Мы получаем сигналы со стадионов и рингов по всему миру через спутник. Для устойчивости системы используем основной, резервный и дополнительный спутник. Также есть два географически независимых места приема, между которыми автоматически переключаемся. Обычно работает один основной спутник, но во время войны в Украине используем два резервных для большей надежности.

2. Обработка сигнала. Сигнал поступает в студию в оригинальном качестве, где происходит производство, озвучка и речь, включая адаптации для людей с нарушениями слуха и зрения. В каждой спортивной программе привлечена команда из 100 человек, а наша IP-сеть позволяет работать из разных частей страны, независимо от тревог и перебоев с электропитанием.

3. Формирование программы. Готовая программа попадает в наши серверы, которые формируют телевизионный канал или объект. На этом этапе мы можем создавать сетку вещания; добавлять графические элементы в программу; QR-код, чтобы собирать средства для армии и, конечно, рекламу.

4. Сеть доставки контента (CDN) и транскодирования. Во время транскодирования мы превращаем программу в несколько версий качества, что позволяет нашему приложению адаптивно подстраиваться под скорость интернета, а пользователям получать сигнал на любое устройство. А основной задачей CDN является доставка сигнала в оптимальном качестве даже при нестабильном интернете.

Только за последний год MEGOGO показал в прямом эфире более 3000 спортивных трансляций, 99.8% из которых прошли без технических проблем.

Причиной технических проблем стали штормовые погодные условия в Киеве. Все началось с прерывания трансляции черным экраном из-за сильной грозы и ливня, что сделало невозможным прием сигнала на основном и резервном спутниках – совершенно уникальная ситуация, когда сразу два спутника одновременно вышли из строя – переключение на третий заняло 40 секунд.

В 17:16 пользователи, наблюдая проблемы с речью и пытаясь получить сигнал, начали переподключаться к трансляции, что привело к массовому лавинообразному повышению запросов на многих системах сервиса. Зафиксировано увеличение количества обращений в CDN аномально выше прогнозируемого максимума на этот матч. В итоге отказала подсистема доставки контента. Стабилизировать ее и возобновить работу удалось ориентировочно в 17:50 в конце второго тайма матча.

В то же время телевизионные сигналы, предоставленные MEGOGO местным каналам «Суспільнго мовлення» и телемарафона «Єдині Новини», были доступны и показ футбола продолжался, поскольку они не зависели от работы сети доставки контента MEGOGO.

Команда медиасервиса работает в Киеве, в особо сложных условиях военного положения, в том числе в режиме экономии электроэнергии на генераторах из-за риска отключения света. К сожалению, на этот раз стихия повлекла за собой обстоятельства, которые технически невозможно было предусмотреть и быстро устранить.

Понимаем, как это событие разочаровало болельщиков и нас тоже. Еще раз извиняемся. Мы постоянно работаем над качеством трансляций и ни разу сбои не произошли по одной и той же причине. Каждый раз, когда происходит техническая проблема, команда подробно анализирует ее и внедряет все необходимые меры, чтобы она не повторилась снова.

С понедельника служба поддержки MEGOGO работает в усиленном режиме для обработки обращений пользователей. Спасибо всем, кто отнесся к ситуации с пониманием и юмором – видим, что мы вдохновили украинцев на творчество в мемах».

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телевидение сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу телетрансляции Евро-2024 MEGOGO Румыния - Украина
Олег Дидух Источник: Facebook
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Saar
Мегого, віддай трансляції Суспільному. Не позорся.
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kotofej1964
А Суспільне в інщій країні знаходиться? Там все було добре...
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