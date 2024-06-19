Источник: В 2015 году Зинченко хотела заиграть сборная россии. Кто помешал?

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, как сборная страны 404 хотела заиграть Александра Зинченко в 2015 году. Тогда Александр защищал цвета клуба «Уфа».

«Это было в 2015 году. Тогда он за «Уфу» играл и начали россияне говорить, что они его заиграют за свою сборную, со стороны Александра было молчание.

И тогда лично председатель Федерации футбола Украины Андрей Павелко просил наставника национальной сборной Михаила Фоменко заиграть Зинченко в официальном поединке. Тогда играли против Испании и проигрывали 0:1, как раз тогда Фоменко и выпустил Зинченко, многие не поняли тогда тренера», – сказал Цыганык.

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