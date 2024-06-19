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  4. Источник: В 2015 году Зинченко хотела заиграть сборная россии. Кто помешал?
Сборная УКРАИНЫ
19 июня 2024, 13:37 |
877
2

Источник: В 2015 году Зинченко хотела заиграть сборная россии. Кто помешал?

Александр выбрал украинскую команду

19 июня 2024, 13:37 |
877
2
Источник: В 2015 году Зинченко хотела заиграть сборная россии. Кто помешал?
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Украинский журналист Игорь Цыганык рассказал, как сборная страны 404 хотела заиграть Александра Зинченко в 2015 году. Тогда Александр защищал цвета клуба «Уфа».

«Это было в 2015 году. Тогда он за «Уфу» играл и начали россияне говорить, что они его заиграют за свою сборную, со стороны Александра было молчание.

И тогда лично председатель Федерации футбола Украины Андрей Павелко просил наставника национальной сборной Михаила Фоменко заиграть Зинченко в официальном поединке. Тогда играли против Испании и проигрывали 0:1, как раз тогда Фоменко и выпустил Зинченко, многие не поняли тогда тренера», – сказал Цыганык.

Ранее Александр Зинченко прокомментировал разгромное поражение от Румынии (0:3) на Евро-2024.

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Игорь Цыганык Александр Зинченко Андрей Павелко сборная россии по футболу сборная Украины по футболу
Дмитро Олійник Источник: Циганик LIVE
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Комментарии 2
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Gargantua
так Палкин тогда скандал устроил, начал обвинять Фоменко
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+1
Владислав Рейский
неофашистам абы шо спереть
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+1
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