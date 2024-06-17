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  4. Александр ЗИНЧЕНКО: «Не знаю, что сказать. Нам стыдно»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:18 | Обновлено 17 июня 2024, 18:40
5666
36

Александр ЗИНЧЕНКО: «Не знаю, что сказать. Нам стыдно»

Игрок оценил неудачный старт Евро-2024

17 июня 2024, 18:18 | Обновлено 17 июня 2024, 18:40
5666
36
Александр ЗИНЧЕНКО: «Не знаю, что сказать. Нам стыдно»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

Сборная Украины в 1-м туре группового этапа Евро-2024 неожиданно проиграла Румынии со счетом 0:3. Неудачную игру оценил лидер команды Александр Зинченко.

«Я не знаю, что говорить. Стыдно смотреть в глаза болельщикам, которые приехали на нас посмотреть. Скажу, что мы в следующем матче сделаем все, чтобы порадовать фанов. Не знаю, что сказать. Стыдно. И я уверен, что все ребята это понимают».

«Дальше только побеждать, чтобы выйти из группы. Сегодня чего-то не хватило – возможно, агрессии. Плохо, конечно, что пропустили первыми».

«В перерыве тренер сказал, чтобы были активнее впереди, потому что одного владения мяча нам мало», – сказал Зинченко.

В следующем туре команда сыграет против Словакии.

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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Александр Зинченко
Иван Зинченко Источник: MEGOGO
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Комментарии 36
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Тарас Шія
Уроди блядь сцикливі!раби!грали в сцикливий футбол,боялися бити по воротам!мразоти!хлопці на вас з окопів дивилися!підари!
Ответить
+15
Демід Романчиков
Тем кто приехал,как раз не стыдно смотреть...Ствдно тем кто в Украине сейчас 
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+10
Александр Ковтун
Тряпка ты и не стыдно тебе..
Ответить
+7
Умник
Вместе с Ермаком и мегого туда же
Ответить
+5
stalker digga
Два гола по левому флангу.
Ответить
+5
DaVinci
Вам завжди соромно. Але при цьому пофіг на це. Імбіцили.
Ответить
+5
Болела
Соромно нам. А ви відкатаєте назад/поперек три матчі і на моря розʼїдетесь ..
Ответить
+4
Андрей Головнин
rebrov GANDON trysliviy
Ответить
+4
Максим М
Підари
Ответить
+4
Nikola Tesla
Иди под юбкой поплач) 
Ответить
+4
Harun Bakircioğlu
Кто еще помнит, что когда-то Зинченко считался талисманом победы? Теперь это вестник апокалипсиса
Ответить
+4
Анатолий Басов
Сашко, Сашко що с тобою сталося? Ти ж був душею команди, ти підгоняв всіх, заводив, де дівся твій азарт?
Ответить
+3
Den Den
Так і словаки вас хлопнуть. Що ти верзеш???
Ответить
+3
Vovan78
Рік на…уй всі зарплати перераховуєте на ЗСУ. Сцикуни бля!
Ответить
+2
Sashko57
Ты б не умную рожу кривил,а играл бы. Сказочник.
Ответить
+2
Максим М
Тільки з Молдовою грати
Ответить
+2
lllord
Реброва,потрібно гнати на хер,це не тренер для нашої збірної
Ответить
+2
Андрей Головнин
tvari stydno im. dymat nado o igre,a ne o bable! podonki!
Ответить
+2
inspekcha85
Зи,за полтора часа лишь два удара в створ.Что за х-й вы сегодня занимались на поле?
Ответить
+1
AK.228
Вы долбоебы.  Но главный долбоеб - Ребров
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+1
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