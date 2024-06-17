Александр ЗИНЧЕНКО: «Не знаю, что сказать. Нам стыдно»
Игрок оценил неудачный старт Евро-2024
Сборная Украины в 1-м туре группового этапа Евро-2024 неожиданно проиграла Румынии со счетом 0:3. Неудачную игру оценил лидер команды Александр Зинченко.
«Я не знаю, что говорить. Стыдно смотреть в глаза болельщикам, которые приехали на нас посмотреть. Скажу, что мы в следующем матче сделаем все, чтобы порадовать фанов. Не знаю, что сказать. Стыдно. И я уверен, что все ребята это понимают».
«Дальше только побеждать, чтобы выйти из группы. Сегодня чего-то не хватило – возможно, агрессии. Плохо, конечно, что пропустили первыми».
«В перерыве тренер сказал, чтобы были активнее впереди, потому что одного владения мяча нам мало», – сказал Зинченко.
В следующем туре команда сыграет против Словакии.
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