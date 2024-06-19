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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 12:29 |
2355
0

Стало известно, кто рассудит матч Словакия – Украина на Евро-2024

Главным рефери матча выступит 39-летний Майкл Оливер

19 июня 2024, 12:29 |
2355
0
Стало известно, кто рассудит матч Словакия – Украина на Евро-2024
uefa.com. Майкл Оливер (по центру)

21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

По информации пресс-службы УАФ, главным рефери матча выступит 39-летний британец Майкл Оливер. На линиях ему будут помогать Стюарт Берт и Дан Кук. Обязанности четвертого судьи будет выполнять нидерландец Сердар Гезюбююк.

За систему VAR будет отвечать англичанин Дэвид Кут, а его ассистентами будут немцы Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт.

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Дмитро Олійник Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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