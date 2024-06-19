Стало известно, кто рассудит матч Словакия – Украина на Евро-2024
Главным рефери матча выступит 39-летний Майкл Оливер
21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.
По информации пресс-службы УАФ, главным рефери матча выступит 39-летний британец Майкл Оливер. На линиях ему будут помогать Стюарт Берт и Дан Кук. Обязанности четвертого судьи будет выполнять нидерландец Сердар Гезюбююк.
За систему VAR будет отвечать англичанин Дэвид Кут, а его ассистентами будут немцы Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт.
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