21 июня национальная сборная Украины по футболу в Дюссельдорфе проведет матч второго тура группового этапа Евро-2024 против Словакии.

По информации пресс-службы УАФ, главным рефери матча выступит 39-летний британец Майкл Оливер. На линиях ему будут помогать Стюарт Берт и Дан Кук. Обязанности четвертого судьи будет выполнять нидерландец Сердар Гезюбююк.

За систему VAR будет отвечать англичанин Дэвид Кут, а его ассистентами будут немцы Бастиан Данкерт и Кристиан Дингерт.

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