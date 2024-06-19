Турция19 июня 2024, 10:00 | Обновлено 19 июня 2024, 10:02
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Молодой талант Турции признался в неинтересном ему достижении
Арда Гюлер – о приоритетах
19 июня 2024, 10:00 | Обновлено 19 июня 2024, 10:02
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Вингер сборной Турции Арда Гюлер поделился эмоциями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 с командой Грузии (3:1), в котором он стал автором второго гола своей команды.
«Трудный матч. Поздравляю свою команду с победой.
Поддержка? Хорошая – не то слово. Поддержка была фантастической.
Здорово, что мы принесли тренеру победу в день его рождения.
Меня не очень интересуют личные достижения. Главное - команда, и я рад помогать ей», – заявил Гюлер, который был признан лучшим игроком поединка с грузинской сборной.
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