Молодой талант Турции признался в неинтересном ему достижении

Вингер сборной Турции Арда Гюлер поделился эмоциями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 с командой Грузии (3:1), в котором он стал автором второго гола своей команды.

«Трудный матч. Поздравляю свою команду с победой.

Поддержка? Хорошая – не то слово. Поддержка была фантастической.

Здорово, что мы принесли тренеру победу в день его рождения.

Меня не очень интересуют личные достижения. Главное - команда, и я рад помогать ей», – заявил Гюлер, который был признан лучшим игроком поединка с грузинской сборной.