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Турция
19 июня 2024, 10:00 | Обновлено 19 июня 2024, 10:02
385
0

Молодой талант Турции признался в неинтересном ему достижении

Арда Гюлер – о приоритетах

19 июня 2024, 10:00 | Обновлено 19 июня 2024, 10:02
385
0
Молодой талант Турции признался в неинтересном ему достижении
Getty Images/Global Images Ukraine. Арда Гюлер

Вингер сборной Турции Арда Гюлер поделился эмоциями от матча 1-го тура чемпионата Европы 2024 с командой Грузии (3:1), в котором он стал автором второго гола своей команды.

«Трудный матч. Поздравляю свою команду с победой.

Поддержка? Хорошая – не то слово. Поддержка была фантастической.

Здорово, что мы принесли тренеру победу в день его рождения.

Меня не очень интересуют личные достижения. Главное - команда, и я рад помогать ей», – заявил Гюлер, который был признан лучшим игроком поединка с грузинской сборной.

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Евро-2024 Арда Гюлер Турция - Грузия сборная Турции по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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