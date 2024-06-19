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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 09:42 | Обновлено 19 июня 2024, 09:50
996
0

Тренер Венгрии назвал одну уникальную сборную Евро-2024

Марко Росси – о команде Германии

19 июня 2024, 09:42 | Обновлено 19 июня 2024, 09:50
996
0
Тренер Венгрии назвал одну уникальную сборную Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марко Росси

Главный тренер сборной Венгрии Марко Росси поделился ожиданиями от матча 2-го тура чемпионата Европы 2024, в котором его подопечные сыграет со сборной Германии.

«Мы знаем, что в футболе прошлое не имеет большого значения. Его можно упомянуть, но это неважно. После поражения в первой игре (от Швейцарии со счетом 1:3. – прим.) мы все были очень разочарованы. Два из трех голов произошли из-за наших ошибок. Если вы играете так на Евро, то вы дорого заплатите за свои ошибки.

На бумаге, и не только на бумаге, мы знаем, что сборная Германии лучше нас, что должно побуждать нас приложить максимум усилий. Надеюсь, мы сможем взять очко, но это требует от нас идеального матча. Каждый должен выложиться на 100%, 110% – это невозможно, поэтому 100%.

Мы увидели, на что способна Германия в первой игре. Это единственная команда, которая сейчас доминировала на протяжении всего матча без всяких сомнений (Германия в 1-м туре разгромила Шотландию со счетом 5:1. – прим.)», – рассказал Росси.

Матч 2-го тура Евро-2024 Германия – Венгрия состоится 19 июня, начало – в 19:00 по киевскому времени.

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Евро-2024 Марко Росси сборная Венгрии по футболу сборная Германии по футболу
Юрій Остроумов Источник: УЕФА
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