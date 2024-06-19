Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Зачем мы выходили на Евро?»

Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец отреагировал на поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

– Так за сборную играть нельзя. Команда выглядела, такое ощущение, будто не готова к матчу. Кстати, не знаю, почему это вдруг так, потому что сколько говорилось. Тем более мы проиграли полякам, это был сигнал. А здесь то же самое с румынами. Одни эмоции, трудно что-то сказать. Не видел, что люди хотят победить. Да, какие-то там первые 15 минут видно, что у нас класс футболистов сильнее, но румыны были гораздо сильнее командным духом. У нас есть футболисты, команды нет пока что. Есть футболисты отдельные: Мудрик себе бегает, Судаков себе, Цыганков себе. Они оторваны друг от друга, не было целостности, рисунка. Катастрофа, к сожалению, это катастрофа.

– Что стало причиной, что футболисты вышли в таком состоянии на игру?

– Не знаю. Недооценки на чемпионате Европы быть не может. Лунин тоже, конечно, это катастрофа. Честно, я не понимал. Блин, трудно понять, как Лунин пропускает такие мячи. Там они с Матвиенко сделали первый гол вдвоем. Не могу объяснить, почему так плохо играли. Но не видел, что команда хочет победить. Это ключевое – так за сборную играть нельзя. Тем более они знают, как нам важно для людей где-то немножечко порадовать результатом, игрой, все ждали. Я говорил, что эта команда одна из сильнейших, да. По людям, может, да, но команды нет, к сожалению.

– Как считаете, это футболисты слишком поверили в себя? Или это недоработка тренерского штаба?

– Почему мы вдруг должны во что-то верить? Мы проиграли полякам 1:3, без шансов. В этих матчах мы играли невыразительно. Ладно там молдаван шлепнули, это не самая сильная команда. Так и румыны не самая сильная. Румыны играли сердцем и душой. Когда команда выходит и просто играет на грани самопожертвования – так надо играть за сборную. Наши люди – такое ощущение, что какое-то ля-ля, какие-то пижоны. Почему так – не знаю. Может, они просто в отпуск приехали. Клубный чемпионат закончился, и они, может, сейчас отдыхают.

Лучше не ехать туда. Зачем мы выходили? Чтобы что? Для чего выходить, чтобы такие матчи показывать? Считаю, они не проиграли этот матч, а просто отдали. Потому что проиграть можно матч, сегодня они не проиграли, а просто отдали все вместе. Обидно, что так. Эмоции очень негативные после матча. Многие люди смотрели с разочарованием. Понимаю, хочется поддержать, так мы хотели поддержать после Польши – я тогда первый говорил, что давайте поддержим команду, не будем критиковать. Но как не критиковать? Мы же все видим, когда команда хочет выиграть. Сегодня команда не хотела выигрывать.

Не увидел, чтобы люди действительно играли за сборную, за людей, за страну. Можно на все закрыть глаза, когда не получается, не можем забить. Но сегодня эту игру простить не могу, потому что не вижу, чтобы футболисты хотели выиграть. Это один из худших матчей сборной Украины, которые я видел. Почему так? Не знаю. Видел, что румыны превзошли нас в желании. Было видно, что они максимально заряжены. Наши пацаны – наверное, какие-то звезды, такой вид оно имеет по крайней мере. С чего вдруг звезды? Считаю, в сборной не может быть звезд. Здесь одна целостная команда выходит, которая бьется за нацию, за всех украинцев.