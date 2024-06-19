Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Зачем мы выходили на Евро?»
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 10:03 |
1733
3

Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Зачем мы выходили на Евро?»

Известный украинский экс-футболист отреагировал на поражение сборной от Румынии

19 июня 2024, 10:03 |
1733
3
Михаил КОПОЛОВЕЦ: «Зачем мы выходили на Евро?»
dynamo.kiev.ua. Михаил Кополовец

Известный украинский экс-футболист Михаил Кополовец отреагировал на поражение сборной Украины от национальной команды Румынии (0:3) в матче 1-го тура группового этапа Евро-2024.

– Так за сборную играть нельзя. Команда выглядела, такое ощущение, будто не готова к матчу. Кстати, не знаю, почему это вдруг так, потому что сколько говорилось. Тем более мы проиграли полякам, это был сигнал. А здесь то же самое с румынами. Одни эмоции, трудно что-то сказать. Не видел, что люди хотят победить. Да, какие-то там первые 15 минут видно, что у нас класс футболистов сильнее, но румыны были гораздо сильнее командным духом. У нас есть футболисты, команды нет пока что. Есть футболисты отдельные: Мудрик себе бегает, Судаков себе, Цыганков себе. Они оторваны друг от друга, не было целостности, рисунка. Катастрофа, к сожалению, это катастрофа.

– Что стало причиной, что футболисты вышли в таком состоянии на игру?

– Не знаю. Недооценки на чемпионате Европы быть не может. Лунин тоже, конечно, это катастрофа. Честно, я не понимал. Блин, трудно понять, как Лунин пропускает такие мячи. Там они с Матвиенко сделали первый гол вдвоем. Не могу объяснить, почему так плохо играли. Но не видел, что команда хочет победить. Это ключевое – так за сборную играть нельзя. Тем более они знают, как нам важно для людей где-то немножечко порадовать результатом, игрой, все ждали. Я говорил, что эта команда одна из сильнейших, да. По людям, может, да, но команды нет, к сожалению.

– Как считаете, это футболисты слишком поверили в себя? Или это недоработка тренерского штаба?

– Почему мы вдруг должны во что-то верить? Мы проиграли полякам 1:3, без шансов. В этих матчах мы играли невыразительно. Ладно там молдаван шлепнули, это не самая сильная команда. Так и румыны не самая сильная. Румыны играли сердцем и душой. Когда команда выходит и просто играет на грани самопожертвования – так надо играть за сборную. Наши люди – такое ощущение, что какое-то ля-ля, какие-то пижоны. Почему так – не знаю. Может, они просто в отпуск приехали. Клубный чемпионат закончился, и они, может, сейчас отдыхают.

Лучше не ехать туда. Зачем мы выходили? Чтобы что? Для чего выходить, чтобы такие матчи показывать? Считаю, они не проиграли этот матч, а просто отдали. Потому что проиграть можно матч, сегодня они не проиграли, а просто отдали все вместе. Обидно, что так. Эмоции очень негативные после матча. Многие люди смотрели с разочарованием. Понимаю, хочется поддержать, так мы хотели поддержать после Польши – я тогда первый говорил, что давайте поддержим команду, не будем критиковать. Но как не критиковать? Мы же все видим, когда команда хочет выиграть. Сегодня команда не хотела выигрывать.

Не увидел, чтобы люди действительно играли за сборную, за людей, за страну. Можно на все закрыть глаза, когда не получается, не можем забить. Но сегодня эту игру простить не могу, потому что не вижу, чтобы футболисты хотели выиграть. Это один из худших матчей сборной Украины, которые я видел. Почему так? Не знаю. Видел, что румыны превзошли нас в желании. Было видно, что они максимально заряжены. Наши пацаны – наверное, какие-то звезды, такой вид оно имеет по крайней мере. С чего вдруг звезды? Считаю, в сборной не может быть звезд. Здесь одна целостная команда выходит, которая бьется за нацию, за всех украинцев.

По теме:
1 шаг. Евро-2024 близок к показателю Евро-2020 по дальним голам
Сыграет ли со Словакией? Известно, как проходит восстановление Миколенко
Алан АУССИ: «Наши хотели победить Румынию на мастерстве»
сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Михаил Кополовец
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Другие виды | 19 июня 2024, 06:55 3
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась
Украинская шпажистка отказалась жать руку рашистке, и та грязно выругалась

Украинка Елена Кривицкая проигнорировала Майю Гучмазову из Грузии

Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Футбол | 19 июня 2024, 07:22 14
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией
Анчелотти и Куртуа связались с Луниным после ошибки в матче с Румынией

Андрей вместе со сборной Украины неудачно стартовали на Евро-2024

Топ-6 претендентов на Золотую бутсу Евро-2024
Футбол | 19.06.2024, 10:26
Топ-6 претендентов на Золотую бутсу Евро-2024
Топ-6 претендентов на Золотую бутсу Евро-2024
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Футбол | 19.06.2024, 07:01
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Футбол | 18.06.2024, 14:41
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Дембельский аккорд. Игроки, для которых ЧЕ-2024 станет последним в карьере
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Allegro_Barbaro
Місько, не тринди. До церкви їх не зводив, а тепер щось хочеш)
Ответить
0
Alex T
Забыли этого барана спросить зачем)
Ответить
0
Первый Среди Равных
Да ми там по-чесному і не повинні були грати. Третє (непрохідне) місце в групі і потім пощастило що потрапили на плейофф ліги націй, де повинні були вилітати уже від Боснії. 
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
18.06.2024, 07:31 14
Футбол
Стало известно, какой финансовый бонус получит обладатель Кубка Стэнли
Стало известно, какой финансовый бонус получит обладатель Кубка Стэнли
17.06.2024, 12:15
Хоккей
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 500
Футбол
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
17.06.2024, 19:01 29
Футбол
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
Милевский дал смелый прогноз на матч Словакия – Украина
18.06.2024, 15:04 6
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 31
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем