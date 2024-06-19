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Лига конференций
19 июня 2024, 08:23 | Обновлено 19 июня 2024, 08:35
929
0

Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Соперники Днепра-1 и Полесья. Смотреть LIVE

19 июня в 15:00 в Ньоне состоится жребий второго раунда квалификации ЛК

19 июня 2024, 08:23 | Обновлено 19 июня 2024, 08:35
929
0
Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Соперники Днепра-1 и Полесья. Смотреть LIVE
УЕФА

19 июня в 15:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги конференций 2024/25.

Все самые яркие моменты доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В этом раунде Q2 участвуют 98 команд (86 по Пути представителей лиг и 12 по Пути чемпионов), которые будут поделены на пары и проведут поединки Q2 Лиги конференций 25 июля и 1 августа 2024 года.

Украинские клубы Днепр-1 (сеяный статус) и Полесье Житомир (несеяный) вступают в борьбу именно с Q2 Лиги конференций. Для выхода в евроосень нужно будет пройти трех соперников.

За несколько часов перед жеребьевкой команды делятся на группы по 5 команд. Внутри каждой из групп команды разбиты на равное количество сеяных и несеяных команд.

Жеребьевка Q2 Лиги конференций. Соперники Днепра-1 и Полесья. Смотреть LIVE

Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 19 июня в 15:00

📺 Видеотрансляция

Лига конференций 2024/25. Жеребьевка Q2

Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года

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Источник: форвард Днепра-1 подписал контракт с Александрией
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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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