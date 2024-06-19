Жеребьевка Q2 Лиги Европы. Кривбасс пока в ожидании. Смотреть онлайн LIVE
19 июня в 14:00 в Ньоне состоится жребий второго раунда квалификации ЛЕ
19 июня в 14:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги Европы 2024/25.
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В этом раунде Q2 участвуют 18 команд (среди них – 6 победителей 1-го раунда), которые будут поделены на пары и проведут поединки Q2 Лиги Европы 25 июля и 1 августа 2024 года
Криворожский Кривбасс, бронзовый призер УПЛ, вступит в борьбу с 3-го раунда квалификации Лиги Европы, где будет в числе несеяных команд.
Жеребьевка Q2 Лиги Европы. Кривбасс пока в ожидании. Смотреть онлайн LIVE
Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 19 июня в 14:00
Лига Европы 2024/25. Жеребьевка Q2
Матчи: 25 июля и 1 августа 2024 года
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