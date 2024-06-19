Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн LIVE
19 июня в 13:00 в Ньоне состоится жребий второго раунда квалификации ЛЧ
19 июня в 13:00 по киевскому времени в Доме европейского футбола в швейцарском Ньоне пройдет жеребьевка второго раунда квалификации (Q2) Лиги чемпионов 2024/25.
В этом раунде Q2 участвуют 28 команд – 24 по Пути чемпионов (среди них – 14 победителей первого раунда Q1) и 4 клуба по Пути представителей лиг.
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Киевское Динамо вступает в борьбу с Q2 по Пути представителей лиг, и первым соперником станет Партизан (Сербия) или Лугано (Швейцария). Матчи пройдут 23/24 и 30/31 июля 2024 года.
Столичному клубу необходимо пройти трех оппонентов, чтобы оказаться в осеннем этапе ЛЧ.
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Жеребьевка Q2 Лиги чемпионов. Соперник для Динамо. Смотреть онлайн. LIVE
Видеотрансляцию жеребьевки проводит официальный сайт УЕФА 19 июня в 13:00
Лига чемпионов 2024/25. Жеребьевка Q2
Матчи: 23/24 и 30/31 июля 2024 года
Путь представителей лиг
Путь чемпионов
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