САНЬОЛЬ: «Проигрывать неприятно, но команда может гордиться своей игрой»
Главный тренер сборной Грузии прокомментировал поражение от Турции
18 июня в Дортмунде прошел матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Турции и Грузии (3:1).
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Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение так:
«Проигрывать всегда неприятно, но я думаю, что моя команда может гордиться своей игрой и тем, как мы представляем свою страну. Думаю, мы не уступили сопернику по числу созданных моментов.
Думаю, нам не хватило немного таланта, немного опыта. Но мы обязательно станем опытнее благодаря участию в подобных турнирах. Чем чаще мы будем играть в таких матчах, тем сильнее будем становиться.
Этот стадион в Дортмунде просто фантастический - он создан для футбола и эмоций. Атмосфера была великолепной, подходящая арена для таких матчей. Не знаю, мы создали такую атмосферу или атмосфера поспособствовала такой игре».
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