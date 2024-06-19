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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 05:55 | Обновлено 19 июня 2024, 06:24
708
0

САНЬОЛЬ: «Проигрывать неприятно, но команда может гордиться своей игрой»

Главный тренер сборной Грузии прокомментировал поражение от Турции

19 июня 2024, 05:55 | Обновлено 19 июня 2024, 06:24
708
0
САНЬОЛЬ: «Проигрывать неприятно, но команда может гордиться своей игрой»
УЕФА. Вилли Саньоль

18 июня в Дортмунде прошел матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Турции и Грузии (3:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Грузии Вилли Саньоль прокомментировал поражение так:

«Проигрывать всегда неприятно, но я думаю, что моя команда может гордиться своей игрой и тем, как мы представляем свою страну. Думаю, мы не уступили сопернику по числу созданных моментов.

Думаю, нам не хватило немного таланта, немного опыта. Но мы обязательно станем опытнее благодаря участию в подобных турнирах. Чем чаще мы будем играть в таких матчах, тем сильнее будем становиться.

Этот стадион в Дортмунде просто фантастический - он создан для футбола и эмоций. Атмосфера была великолепной, подходящая арена для таких матчей. Не знаю, мы создали такую атмосферу или атмосфера поспособствовала такой игре».

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сборная Турции по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Турция - Грузия Вилли Саньоль пресс-конференция
Николай Степанюк Источник: УЕФА
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