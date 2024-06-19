Иван ГАШЕК: «Ничья была так близко. Просто невероятно, как опасен Роналду»

18 июня в немецком Лейпциге прошел матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии (2:1).

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Главный тренер сборной Чехии Иван Гашек:

«Должен признать большое сожаление от того, что не удалось довести работу до конца. Все было так близко. Мы поставили очень сложные задачи перед сборной Португалии, одной из сильнейших в мире команд.

Просто невероятно, насколько опасен как игрок Криштиану Роналду. В каждой игре и в его-то возрасте! Он вновь продемонстрировал свою гениальность - он умеет находить голевые моменты. Снимаю шляпу перед ним: он один из лучших игроков за всю историю футбола. Просто поразительный человек.

Португалия была сильнее и победу заслужила. Но вместе с тем я хотел бы поблагодарить своих игроков за тяжелую командную работу. Нам надо быстро матч проанализировать и готовиться к следующему».

Вратарь сборной Чехии Индржих Станек:

«Мы были близки к ничьей, но, к сожалению, пропустили в самой концовке. Для меня это была трудная игра, но моя работа – помогать команде изо всех сил.

Сейв после удара Роналду? Я старался сделать все возможное, чтобы отразить этот мяч. У меня получилось. Жаль, что это не помогло нам выжать что-нибудь из этого матча».

Полузащитник сборной Чехии Лукаш Провод:

«Трудно описать наши чувства, потому что ничья была очень близка. Надо признать, что Португалия сегодня была лучше, но я все равно думаю, что мы заслужили очко, поскольку с пропущенными голами нам немного не повезло.

В наши планы не входило так глубоко защищаться, но при ротациях в центре поля, когда у них оказывалось по пять-шесть игроков в средней линии, было трудно оказывать на них какое-либо давление. И все же я считаю, что наша защита сегодня сыграла на высшем уровне.

Мой гол? Владимир Цоуфал отдал великолепную передачу. У меня получился отличный удар с правой, но этого не хватило».